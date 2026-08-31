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मिर्जापुर में बारिश चलते 4 क्षेत्रों में कच्चे मकान ढहे; 1 महिला की मौत, पशुओं का भी ठिकाना छिना

मिर्जापुर : बारिश के चलते मिर्जापुर के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है. कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों पर बारिश मानो कहर पर गिर रही है. मकान ढहने से लोगों की मौत हो रही है. वहीं पशुओं का भी ठिकाना छिन रहा है. बीते 24 घंटे में मिर्जापुर के चार थाना क्षेत्रों में मकान ढहने की घटनाएं हुईं. इनमें लालगंज थाना क्षेत्र में महिला की मौत की सूचना है. प्रशासनिक टीम बेघर हुे लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की बात कह रही है.

पहला मामला लालगंज थाना क्षेत्र के खैरा कला गांव का है. यहां कच्चे मकान की दीवार गिरने से अनुराधा पटेल (35) की मलबे में दबकर बेसुध हो गई. परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें मलबे से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अजीत कुमार, तहसीलदार विशाल शर्मा और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली और सांत्वना देते हुए हरसंभव सरकारी व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है.



दूसरी घटना हलिया थाना क्षेत्र के नदना गांव के खभवा मोहल्ले में हुई. यहां रहने वाले पशुपालक जंगाली कोल का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया. मलबे में दबकर 12 बकरियों की मौत हो गई और चार बकरियां घायल हो गईं. हादसे में पशुपालक का हजारों रुपये का नुकसान हो गया है.