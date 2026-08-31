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मिर्जापुर में बारिश चलते 4 क्षेत्रों में कच्चे मकान ढहे; 1 महिला की मौत, पशुओं का भी ठिकाना छिना

यूपी में बाढ़-बारिश के चलते कच्चे मकान वाले लोगों के हालात काफी बदतर हैं.

मिर्जापुर में ढहा कच्चा मकान.
मिर्जापुर में ढहा कच्चा मकान. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 11:53 AM IST

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मिर्जापुर : बारिश के चलते मिर्जापुर के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है. कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों पर बारिश मानो कहर पर गिर रही है. मकान ढहने से लोगों की मौत हो रही है. वहीं पशुओं का भी ठिकाना छिन रहा है. बीते 24 घंटे में मिर्जापुर के चार थाना क्षेत्रों में मकान ढहने की घटनाएं हुईं. इनमें लालगंज थाना क्षेत्र में महिला की मौत की सूचना है. प्रशासनिक टीम बेघर हुे लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की बात कह रही है.

पहला मामला लालगंज थाना क्षेत्र के खैरा कला गांव का है. यहां कच्चे मकान की दीवार गिरने से अनुराधा पटेल (35) की मलबे में दबकर बेसुध हो गई. परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें मलबे से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अजीत कुमार, तहसीलदार विशाल शर्मा और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली और सांत्वना देते हुए हरसंभव सरकारी व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है.

दूसरी घटना हलिया थाना क्षेत्र के नदना गांव के खभवा मोहल्ले में हुई. यहां रहने वाले पशुपालक जंगाली कोल का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया. मलबे में दबकर 12 बकरियों की मौत हो गई और चार बकरियां घायल हो गईं. हादसे में पशुपालक का हजारों रुपये का नुकसान हो गया है.



तीसरी घटना मड़िहान के मरचा पंचायत के कोटवा घीसाराम गांव में हुई. यहां राहुल कोल का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया. गनीमत रही कि सो रहे लोगों को दीवारों से मिट्टी गिरने की आहट सुनाई दे गई और नींद खुलने पर सभी बाहर भाग निकले. एसडीएम सुरेंद्र कुमार ओझा ने बताया कि मौके की जांच कर पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा राहत राशि दिलाई जाएगी.

राजगढ़ थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते ग्राम पंचायत धनसिरिया के कन्हईपुर पुरवा में राजेंद्र प्रसाद सिंह का कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया. दीवार ढहने की आवाज सुनकर परिजन बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया. जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने जर्जर और कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है. साथ ही प्रशासनिक मदद पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

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