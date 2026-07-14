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मिर्जापुर में मां ने तीन बच्चों के साथ खाया जहरीला पदार्थ; महिला और उसकी एक बेटी की मौत, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

मड़िहान थाना क्षेत्र के परसौना गांव में हुई सनसनीखेज घटना.

मिर्जापुर ; मां ने तीन बच्चों के साथ खाया जहरीला पदार्थ.
मिर्जापुर ; मां ने तीन बच्चों के साथ खाया जहरीला पदार्थ. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 8:52 AM IST

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मिर्जापुर : मड़िहान थाना क्षेत्र के परसौना गांव में एक महिला ने पति की दूसरे शादी के शक में अपने तीन बच्चों को जहरीला पदार्थ खिला कर खुद खा लिया. हालत गंभीर होने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां महिला और उसकी एक बेटी की मौत हो गई. अन्य दोनों बच्चों का इलाज चल रहा है. हालांकि हालत गंभीर बनी हुई है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

घटना की जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन राजकुमार मीणा. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया, मड़िहान थाना क्षेत्र के परसौना की रहने वाली कुसुम पत्नी धर्मेन्द्र धरीकार ने सोमवार के रात करीब 11:00 बजे अपने तीन बच्चे मधु (12), राधिका (10) और सत्या (8) को जहरीला पदार्थ दे दिया. इसके बाद खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने आननफानन परिजन सभी को पीएचसी मड़िहान ले गए. जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जिला मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया. इसी बीच पहुंची पुलिस टीम सभी को जिला मंडलीय अस्पताल लेकर पहुंची. जहां इलाज के दौरान कुसुम और उसकी बेटी राधिका की मौत हो गई. बेटे सत्या और बेटी मधु का इलाज चल रहा है.

अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन राजकुमार मीणा ने बताया कि कुसुम का पति धर्मेंद्र धरिकार शिकोहाबाद दिल्ली में रहता है. वह चार दिन पहले अपने घर आया था. कुसुम को इस बात का संदेह था कि धर्मेंद्र ने दूसरी शादी कर ली है. इस विवाद के संबंध में कुसुम के मायका शीतलगढ़ थाना संतनगर जनपद मिर्जापुर में 12 जुलाई को समझौता हुआ कि धर्मेंद्र कुसुम को अपने घर 13 जुलाई को विदा कराकर ले जाएगा, लेकिन समझौते के बावजूद धर्मेंद्र कुसुम को विदा करा कर अपने घर नहीं ले गया और बाहर चला गया. इसी कारण कुसुम 13 जुलाई को मायके से अपने ससुराल परसौना पहुंची और आवेश में आकर तीनों बच्चों को जहरीला पदार्थ खिला दिया और खुद भी खा लिया.

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