मिर्जापुर जेल वार्डन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ड्यूटी के बाद कमरे पर पहुंचने पर हुई घटना

मिर्जापुर : जिला कारागार में तैनात एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. परिजनों का आरोप है कि जेल अधीक्षक इलाज करने के लिए छुट्टी नहीं दे रहे थे. वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि सिपाही को नियमानुसार ड्यूटी दी जा रही थी. कुछ दिने पहले ही छुट्टी से लौटने के बाद ड्यूटी पर थे. रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण कमरे पर पहुंचने के बाद मौत हुई है.

मिर्जापुर जिला कारागार में तैनात जेल वार्डन आनंद शुक्ल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. आनन्द शुक्ल जौनपुर जिले के हरन गांव थाना खेतासराय के रहने वाले थे. वे इन दिनों मिर्जापुर जिला कारागार में जेल वार्डन के पद पर तैनात थे. बताया जा रहा कि आनंद कई दिनों से बीमार चल थे. रविवार को ड्यूटी करने के बाद अपने प्राइवेट कमरे पर पहुंचे, जहां तबीयत अचानक बिगड़ गई. जानकारी होने पर जेल के सिपाही कमरे पर पहुंचे, जहां कमरा अंदर से बंद था. किसी तरह सिपाहियों ने दरवाजा को खोलकर अचेत पड़े आनंद को एम्बुलेंस की मदद जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.



वहीं आनंद की पत्नी का कहना है कि वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे. थकाई महसूस होती थी. पत्नी ने जेल अधीक्षक पर आरोप लगाया कि इलाज के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही थी. बीमारी में ड्यूटी करा रहे थे.