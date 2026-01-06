ETV Bharat / state

मिर्जापुर में बाल विवाह; मंदिर में कराई जा रही थी नाबालिग की शादी, एनजीओ ने पुलिस की मदद से रुकवाई

चुनार थाना क्षेत्र के मंदिर में आयोजित था कार्यक्रम. चाइल्डलाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, सीडब्ल्यूसी और पुलिस के सहयोग से बाल विवाह रुकवाया गया.

मिर्जापुर में बाल विवाह
मिर्जापुर में बाल विवाह (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 9:43 AM IST

2 Min Read
मिर्जापुर : चुनार थाना क्षेत्र के एक गांव में बाल विवाह का प्रकरण सामने आया है. हालांकि स्वयंसेवी संस्था ने हस्तक्षेप करके पुलिस-प्रशासन की मदद से बाल विवाह को रुकवा दिया है. यहां 16 साल की लड़की का 19 साल के लड़के से विवाह कराया जा रहा था. नाबालिग को बाल कल्याण समिति (CWC) को सौंपा गया है. तीन दिन नाबालिग वहीं रहेगी. इसके बाद परिजनों से हलफनामा लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

चुनार थाना प्रभारी विजय शंकर ने बताया कि आस्था महिला एवं बाल विकास संस्था की ओर से बाल विवाह कराए जाने की सूचना मिली थी. बताया गया कि 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का विवाह 19 वर्षीय लड़के के साथ वाराणसी के भैरव मंदिर में कराया जा रहा है. यह सूचना संस्था की ओर से चाइल्डलाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, सीडब्ल्यूसी और पीआरबी पुलिस को भी दी गई थी. सभी के सहयोग से बाल विवाह को रुकवा दिया गया है.

चुनार थाना प्रभारी विजय शंकर के मुताबिक बाल विवाह के आरोपी परिजनों बताया कि लड़की पढ़ाई नहीं कर रही थी. इसके चलते वाराणसी के एक गांव के लड़के से शादी तय की गई थी. मंदिर में शादी का कार्यक्रम तय किया गया था. फिलहाल शादी रुकवा दी गई है. नाबालिग को CWC को सौंपा गया है. आस्था महिला एवं बाल विकास संस्था के सदस्य रतन मिश्रा ने बताया कि चाइल्डलाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, सीडब्ल्यूसी और पुलिस मदद से शादी रुकवा दी गई है. नाबालिग को बाल कल्याण समिति (CWC) सुपुर्द कर दिया गया है. तीन दिन लड़की वहीं पर रहेगी. परिजनों से हलफनामा और बयान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

