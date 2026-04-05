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मिर्जापुर में उद्घाटन के 14 दिन बाद टूटा दूसरा पीपा पुल; मझवां विधायक ने किया था उद्घाटन

मिर्जापुर में उद्घाटन के 14 दिन बाद टूटा पीपा पुल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: जिले में एक और पीपा पुल निर्माण के कुछ ही दिन बाद तेज बहाव में टूट गया. मझवां विधायक शुचिस्मिता मौर्य 14 दिन पहले इसका उद्धाटन किया था. 2 करोड़ 45 लाख की लागत से तैयार पीपा पुल एक भी आंधी नही झेल पाया. पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद मिर्जापुर PWD के अधिशासी अभियंता ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 3 अप्रैल को तेज आंधी आने के कारण पानी बढ़ गया था. किनारा खिसक रहा है, जिसके कारण दो दिन आवागमन बाधित रहेगा. मरममत के बाद 6 अप्रैल को पीपा पुल फिर से खोल दिया जाएगा. मिर्जापुर में उद्घाटन के 14 दिन बाद टूटा पीपा पुल. (Video Credit: ETV Bharat) कई गांवों को मिल रही थी सुविधा: यह पीपा पुल गंगा नदी पर बना है, जो नेवढ़िया घाट से गेगराव घाट को जोड़ता है. इस पुल से भदोही के महाराजगंज के साथ ही मिर्जापुर सिटी और मझवां ब्लॉक के कई गांव तक आवागमन होता था.