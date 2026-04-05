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मिर्जापुर में उद्घाटन के 14 दिन बाद टूटा दूसरा पीपा पुल; मझवां विधायक ने किया था उद्घाटन

यह पीपा पुल गंगा नदी पर बना है, जो नेवढ़िया घाट से गेगराव घाट को जोड़ता है.

मिर्जापुर में उद्घाटन के 14 दिन बाद टूटा पीपा पुल.
मिर्जापुर में उद्घाटन के 14 दिन बाद टूटा पीपा पुल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 9:39 AM IST

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Updated : April 5, 2026 at 9:56 AM IST

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मिर्जापुर: जिले में एक और पीपा पुल निर्माण के कुछ ही दिन बाद तेज बहाव में टूट गया. मझवां विधायक शुचिस्मिता मौर्य 14 दिन पहले इसका उद्धाटन किया था. 2 करोड़ 45 लाख की लागत से तैयार पीपा पुल एक भी आंधी नही झेल पाया.

पीपा पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद मिर्जापुर PWD के अधिशासी अभियंता ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 3 अप्रैल को तेज आंधी आने के कारण पानी बढ़ गया था. किनारा खिसक रहा है, जिसके कारण दो दिन आवागमन बाधित रहेगा. मरममत के बाद 6 अप्रैल को पीपा पुल फिर से खोल दिया जाएगा.

मिर्जापुर में उद्घाटन के 14 दिन बाद टूटा पीपा पुल. (Video Credit: ETV Bharat)

कई गांवों को मिल रही थी सुविधा: यह पीपा पुल गंगा नदी पर बना है, जो नेवढ़िया घाट से गेगराव घाट को जोड़ता है. इस पुल से भदोही के महाराजगंज के साथ ही मिर्जापुर सिटी और मझवां ब्लॉक के कई गांव तक आवागमन होता था.

मझवां विधानसभा क्षेत्र में नेवढि़यां घाट से गेगराव घाट पर बने पीपा पुल का भाजपा विधायक सुचिश्मिता मौर्या ने 21 मार्च को लोकार्पण किया था. 2 करोड़ 45 लाख की लागत से 700 मीटर लंबा पीपा पुल बनाया गया था. पीपा पुल बनने से भदोही महराजगंज से मिर्जापुर आने जाने वाले लोगों को फायदा मिल रहा था.

मझवां विधायक शुचिस्मिता मौर्य ने पीपा पुल के लोकार्पण के दिन कहा था इस पुल का बड़ी आवश्यकता थी. कुछ कारणों से यह नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप लोगों का उपचुनाव में आशीर्वाद मिला, पत्र भी मिलता रहा. अब पीपा पुल से लोगों को सुविधा मिलेगी.

PWD ने जारी विज्ञप्ति.
PWD ने जारी विज्ञप्ति. (Photo Credit: ETV Bharat)

पहले भी टूट चुका पीपा पुल: मिर्जापुर जनपद में पीपा पुल क्षतिग्रस्त होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. दो दिन पहले सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा के उद्घाटन किया गया पीपा पुल 15 दिन में ही क्षतिग्रस्त हो गया था.

अब मझवां विधायक शुचिस्मिता मौर्य के उद्घाटन किया गया पीपा पुल 14 दिन में ही तेज हवा में उड़ गया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: Watch Video: वाराणसी में MP टूरिज्म की प्रदर्शनी; तस्वीरों में दिख रही सांस्कृतिक विरासत

Last Updated : April 5, 2026 at 9:56 AM IST

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