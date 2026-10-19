मिर्जापुर में सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव का DIOS पर आरोप, बोले- "शिक्षकों पर वोट देने का दबाव बनाया"
सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने DIOS राजकुमार दीक्षित पर शिक्षकों को बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 4:03 PM IST
मिर्जापुर/औरैया: शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर मिर्जापुर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को बुलाकर बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बनाया गया. लाल बिहारी यादव ने ये आरोप लोहिया ट्रस्ट स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान लगाए.
DIOS पर बीजेपी के पक्ष में वोट दिलाने का आरोप: लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया कि विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को बुलाकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा गया. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के चंदे से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
रुपये लेकर वोट नहीं देने की अपील: प्रेसवार्ता में लाल बिहारी यादव ने कथित तौर पर मतदाताओं को 1,500 रुपये देने की बात कही. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 1,500 रुपये में मुर्गा तक नहीं मिलता और इतने कम पैसे देकर शिक्षकों के वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे पैसे स्वीकार कर लें, लेकिन अपना वोट अपनी पसंद के प्रत्याशी को दें. उनके इस बयान के बाद चुनाव में कथित तौर पर पैसे बांटने का मुद्दा चर्चा में आ गया.
DIOS कार्यालय पहुंचकर लाल बिहारी यादव ने की बातचीत: प्रेसवार्ता से पहले लाल बिहारी यादव अपने समर्थकों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचे थे. वहां उन्होंने DIOS राजकुमार दीक्षित से विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को बुलाए जाने के संबंध में सवाल किए. लाल बिहारी यादव के अनुसार, उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद उसमें बदलाव किए जाने के अधिकार को लेकर भी सवाल उठाया. इस दौरान मतदाता सूची और शिक्षकों को बुलाए जाने के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई.
DIOS ने आरोपों को नकारा: लाल बिहारी यादव के अनुसार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित ने बताया कि विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में बुलाया गया था. DIOS ने कथित तौर पर कहा कि किसी पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है. लाल बिहारी यादव ने इस स्पष्टीकरण पर सवाल उठाए और बाद में सपा कार्यालय में प्रेसवार्ता कर अपनी बात रखी. फिलहाल, बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए दबाव बनाने और पैसे बांटने से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है.
औरैया में अम्बरीश पाल सिंह ने उठाया बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा: आगरा खंड स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रत्याशी स्नातक मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने चुनावी मुद्दों के जरिए समर्थन जुटाने में लगे हैं. इसी क्रम में निर्दलीय प्रत्याशी और एटा रियासत के युवराज अम्बरीश पाल सिंह ने औरैया पहुंचकर मतदाताओं से बातचीत की. उन्होंने स्नातक वर्ग और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को अपने चुनावी एजेंडे का हिस्सा बताया.
बेरोजगारी भत्ता दोबारा शुरू कराने का वादा: अम्बरीश पाल सिंह ने कहा कि स्नातक युवाओं के हितों से जुड़े मुद्दे उनकी प्राथमिकता में शामिल हैं. उन्होंने दावा किया कि पहले स्नातकों को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता अब बंद हो गया है. उन्होंने कहा कि मौका मिलने पर इस व्यवस्था को दोबारा शुरू कराने के लिए प्रयास करेंगे. उनके मुताबिक, शिक्षित युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती है और उनकी समस्याओं को सदन में प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए.
पुरानी पेंशन और NPS भी चुनावी एजेंडे में: निर्दलीय प्रत्याशी ने शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े मुद्दों को भी अपने प्रमुख चुनावी एजेंडे में शामिल बताया. उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्नातक वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करना उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा. चुनाव प्रचार के दौरान वह मतदाताओं को अपने एजेंडे की जानकारी दे रहे हैं. उन्होंने इन मुद्दों पर समर्थन जुटाने की अपील भी की.
आगरा खंड में सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार: आगरा खंड स्नातक क्षेत्र में समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के समर्थन में प्रचार कर रही है. पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मतदाताओं से संपर्क कर उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं. चुनाव में रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और पेंशन जैसे मुद्दे चर्चा में हैं. अब मतदाताओं का फैसला तय करेगा कि किस प्रत्याशी को सबसे अधिक समर्थन मिलता है.
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