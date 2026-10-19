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मिर्जापुर में सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव का DIOS पर आरोप, बोले- "शिक्षकों पर वोट देने का दबाव बनाया"

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मिर्जापुर/औरैया: शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर मिर्जापुर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को बुलाकर बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बनाया गया. लाल बिहारी यादव ने ये आरोप लोहिया ट्रस्ट स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान लगाए.

सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव (Video Credit: ETV Bharat) DIOS पर बीजेपी के पक्ष में वोट दिलाने का आरोप: लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया कि विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को बुलाकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा गया. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के चंदे से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. रुपये लेकर वोट नहीं देने की अपील: प्रेसवार्ता में लाल बिहारी यादव ने कथित तौर पर मतदाताओं को 1,500 रुपये देने की बात कही. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 1,500 रुपये में मुर्गा तक नहीं मिलता और इतने कम पैसे देकर शिक्षकों के वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे पैसे स्वीकार कर लें, लेकिन अपना वोट अपनी पसंद के प्रत्याशी को दें. उनके इस बयान के बाद चुनाव में कथित तौर पर पैसे बांटने का मुद्दा चर्चा में आ गया. DIOS कार्यालय पहुंचकर लाल बिहारी यादव ने की बातचीत: प्रेसवार्ता से पहले लाल बिहारी यादव अपने समर्थकों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचे थे. वहां उन्होंने DIOS राजकुमार दीक्षित से विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को बुलाए जाने के संबंध में सवाल किए. लाल बिहारी यादव के अनुसार, उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद उसमें बदलाव किए जाने के अधिकार को लेकर भी सवाल उठाया. इस दौरान मतदाता सूची और शिक्षकों को बुलाए जाने के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई. DIOS ने आरोपों को नकारा: लाल बिहारी यादव के अनुसार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित ने बताया कि विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में बुलाया गया था. DIOS ने कथित तौर पर कहा कि किसी पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है. लाल बिहारी यादव ने इस स्पष्टीकरण पर सवाल उठाए और बाद में सपा कार्यालय में प्रेसवार्ता कर अपनी बात रखी. फिलहाल, बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए दबाव बनाने और पैसे बांटने से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है.