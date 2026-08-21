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मिर्जापुर की लक्ष्मी-शुभम पीएम के गृह नगर में आयोजित प्रेरणा उत्सव में करेंगे प्रतिभाग

मिर्जापुर : मिर्जापुर की रहने वाली लक्ष्मी और शुभम प्रधानमंत्री के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित प्रेरणा उत्सव में शामिल होकर जनपद का नाम रोशन करेंगे. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम गुजरात के वड़नगर जिले में 23 से 29 अगस्त के बीच आयोजित होगा. दोनों होनहार 21 अगस्त को प्रयागराज रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे.



मड़िहान तहसील के पीएमश्री स्कूल ककरद के प्रधानाध्यापक राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीएमश्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पटेहरा कला की ओर से जारी की गई चयन सूची में विद्यालय की छात्रा लक्ष्मी का चयन हुआ है. गरीब परिवार में जन्मी लक्ष्मी बहुत ही प्रतिभावान छात्रा है. अति पिछड़ा क्षेत्र ककरद गांव के रहने वाले पिता मुखलाल मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. जब बेटी का चयन प्रेरणा उत्सव के लिए पता चला तो मां बबीता सरोज की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक पड़े.





लालगंज तहसील के राजकीय हाईस्कूल दुबारकलां के प्रधानाध्यापक विमल चंद यादव ने बताया कि शुभम दुबारकलां गांव के किसान सुरेंद्र कुमार का बेटा है. रंजना मौर्या सहायक अध्यापिका, पीएमश्री कम्पोजिट विद्यालय, ककरद, जवाहर नवोदय विद्यालय, पटेहराकलां को महिला मार्ग अनुरक्षक बनाया गया है. इस कामयाबी पर मड़िहान तहसील के पीएमश्री स्कूल ककरद के प्रधानाध्यापक राजेंद्र कुमार सिंह व राजकीय हाईस्कूल दुबारकलां प्रधानाध्यापक विमल चंद यादव ने बधाई दी है. साथ ही शिक्षक शुभांशु सिंह, खेल शिक्षक योगेश कुमार सिंह, खेल शिक्षक गौरी शंकर ने बधाई दी है.