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मिर्जापुर में हाई वोल्टेज करंट से छात्र की मौत; ग्रामीणों का बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा, जांच के आदेश

मिर्जापुर के कछवां क्षेत्र में घरेलू लाइन में हाई वोल्टेज करंट उतरने से मोबाइल चार्ज कर रहे बीए के छात्र की मौत हो गई.

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ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 6:58 PM IST

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मिर्जापुर: मिर्जापुर जिले के कछवां थाना क्षेत्र स्थित जमुआरी गांव में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. गांव में बिजली की हाईटेंशन लाइन का तार अचानक घरेलू लाइन से छू गया, जिससे पूरे घर में तेज करंट दौड़ गया. मोबाइल चार्ज करने की कोशिश कर रहा 21 साल का छात्र अंकित सरोज इस हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया. झुलसने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई और परिजनों में कोहराम मच गया.

पढ़ाई के साथ परिवार की उम्मीद था अंकित: अंकित सहजानंद डिग्री कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष का छात्र था और अपनी पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था. वह अपने परिवार की उम्मीदों का इकलौता सहारा था, जिसकी अचानक हुई मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में कई बार इस तरह अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जाता.

जर्जर तारों के कारण पहले भी हो चुके हैं हादसे: ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली के तारों की हालत लंबे समय से बेहद खराब और खतरनाक बनी हुई है. हाईटेंशन और घरेलू तारों के आपस में टकराने की घटनाएं इस इलाके में पहले भी कई बार हो चुकी हैं. लोगों ने बताया कि इससे पहले भी करंट लगने से गांव में कई मवेशियों और दो लोगों की जान जा चुकी है. यदि समय रहते जर्जर लाइनों की मरम्मत करा दी जाती, तो आज अंकित की जान बचाई जा सकती थी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच: घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल के साथ पहुंचे सीओ सदर जटाशंकर मिश्र ने स्थिति को संभाला. उन्होंने बताया कि करंट की चपेट में आने से एक युवक की जान गई है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है. जांच में बिजली विभाग की लापरवाही साबित होने पर नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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