मिर्जापुर में कबड्डी खिलाड़ी ने की खुदकुशी, मेहंदी और ब्लेड से हाथ पर लिखी ऐसी बात
राजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मामला. 9वीं कक्षा की छात्रा थी किशोरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:59 AM IST
मिर्जापुर : राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 9वीं क्लास की छात्र और कबड्डी खिलाड़ी ने संदिग्ध हालात में खुदकुशी कर ली. परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा है.
बताया जा रहा कि शनिवार बीती रात पड़ोस में एक लड़की की बारात आई थी. जहां वह अपनी मां के साथ गई थी. इसके बाद वह कार्यक्रम से पहले अकेले घर लौट आई और कमरे में आत्महत्या कर ली. मां बारात से वापस लौटी तो बेटी को खिड़की से देखा तो उसका शव फंदे से लटका दिखा. इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई.
राजगढ़ थाना प्रभारी बालमुकुंद मिश्रा के अनुसार लड़की की फांसी लगाने से मौत हुई है. छात्रा की कलाई पर मेहंदी और ब्लेड से उसके प्रेमी अनुपम का नाम लिखा हुआ था. परिजनों के मुताबिक कोचिंग पढ़ने जाने के दौरान नौडिहवा गांव के युवक से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा था. किशोरी ने पहले भी हाथ की नस काटने की कोशिश चुकी थी. छात्रा की कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
जरूरी बातें :
-सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है. इसलिए आत्मघाती विचार मन में आने पर अपनों या विश्वसनीय शख्स से बात करें. समाधान अवश्य निकलेगा.
-यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है, उकसाता है या इसमें मदद करता है तो उस पर BNS की धारा 108 लगती है.
-दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है. यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो BNS धारा 107 के तहत आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है.
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