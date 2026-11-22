ETV Bharat / state

मिर्जापुर में कबड्डी खिलाड़ी ने की खुदकुशी, मेहंदी और ब्लेड से हाथ पर लिखी ऐसी बात

मिर्जापुर में कबड्डी खिलाड़ी किशोरी ने दी जान. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मिर्जापुर : राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 9वीं क्लास की छात्र और कबड्डी खिलाड़ी ने संदिग्ध हालात में खुदकुशी कर ली. परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा है.

बताया जा रहा कि शनिवार बीती रात पड़ोस में एक लड़की की बारात आई थी. जहां वह अपनी मां के साथ गई थी. इसके बाद वह कार्यक्रम से पहले अकेले घर लौट आई और कमरे में आत्महत्या कर ली. मां बारात से वापस लौटी तो बेटी को खिड़की से देखा तो उसका शव फंदे से लटका दिखा. इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई.