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मिर्जापुर में बाण सागर का JE एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, 20 लाख के बिल भुगतान के लिए मांगी थी घूस

गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी के हाथ धुलवाए गए, तो केमिकल युक्त नोटों के कारण उसके हाथ गुलाबी हो गए, जो रंगे हाथ पकड़े जाने का पुख्ता प्रमाण है.

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में एंटी करप्शन टीम को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने बाण सागर खंड-5 में तैनात अवर अभियंता मुसाफिर यादव को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए बुधवार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी नगर के फतहां स्थित बाणसागर कॉलोनी से की गई, जहां जेई ठेकेदार से घूस की रकम ले रहा था.

बिल भुगतान के बदले मांगी थी घूस: पकड़ा गया आरोपी मुसाफिर यादव मूल रूप से चंदौली जनपद के सकलडीहा क्षेत्र का रहने वाला है. प्रयागराज के मेजा निवासी ठेकेदार दीपक सिंह ने बेलन नहर में निर्माण कार्य कराया था, जिसका लगभग 20 लाख रुपये का भुगतान बकाया था. आरोप है कि इस बिल को पास कराने के बदले में जेई ने ठेकेदार से दो लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी. ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की, जिसके बाद विभाग ने जेई को जाल बिछाकर पकड़ने का प्लान बनाया.

एंटी करप्शन टीम का सफल ट्रैप: शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन टीम के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ बाणसागर कॉलोनी में घेराबंदी की. जैसे ही ठेकेदार दीपक सिंह ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये जेई को थमाए, वैसे ही सादे कपड़ों में तैनात टीम ने उसे दबोच लिया. इस कार्रवाई के बाद आरोपी को तुरंत देहात कोतवाली ले जाया गया, जहां उससे भ्रष्टाचार के अन्य मामलों को लेकर भी कड़ी पूछताछ की जा रही है. टीम की इस त्वरित कार्रवाई से सिंचाई विभाग और संबंधित कार्यालयों में हड़कंप मच गया है.

कानूनी कार्रवाई और जेल की तैयारी: प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि ठेकेदार की लिखित शिकायत पर यह सफल ट्रैप ऑपरेशन चलाया गया था. आरोपी जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब आगे की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे.

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