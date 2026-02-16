ETV Bharat / state

सनसनीखेज; मिर्जापुर में पति-पत्नी ने संदिग्ध हालात में कर ली आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी चौंकाने वाली बात

चील्ह थाना क्षेत्र के श्रीपट्टी गांव की घटना. पुलिस को नहीं मिला आत्महत्या का कारण.

मिर्जापुर में दंपती ने किया सुसाइड.
मिर्जापुर में दंपती ने किया सुसाइड.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 2:02 PM IST

मिर्जापुर : चील्ह थाना क्षेत्र के श्रीपट्टी गांव के नव विवाहित जोड़े ने शादी के एक साल बाद ही आत्महत्या कर ली है. इस सनसनीखेज दुखद घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. परिवार में कोहराम मचा है. आत्महत्या के बाबत पुलिस को कोई ठोस कारण नहीं मिला है. हालांकि घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में एक ही चिता पर अंतिम संस्कार कराने और माता-पिता को परेशान न करने की बात लिखी है. पुलिस शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है.

सुसाइड समस्या का समाधान नहीं.
सुसाइड समस्या का समाधान नहीं.

बताया गया कि चील्ह थाना क्षेत्र के श्रीपट्टी गांव निवासी रोहित (27) और सरस्वती (23) ने रविवार रात आत्महत्या कर ली. दोनों की एक साल पहले ही शादी हुई थी. पड़ोसियों में चर्चा है कि बीती रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद दोनों ने एक साथ जान दे दी. परिजनों के मुताबिक दोनों रात में खाना खाने के बाद सोने चले गए थे. सुबह दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की से देखने पर घटना का पता चला.

सुसाइड का ख्याल आये तो हमें काल करें.
सुसाइड का ख्याल आये तो हमें काल करें.

चील्ह थाना प्रभारी रविन्द्र भूषण मौर्य ने बताया कि श्रीपट्टी गांव में दंपती के आत्महत्या की सूचना मिली थी. मौके पर संदिग्ध परिस्थितियों में पति-पत्नी के शव एक साथ पंखे से लटकते मिले थे. घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ. सुसाइड नोट में आत्महत्या और मां-बाप को परेशान न करने की बात लिखी है. इसके अलावा सुसाइड नोट में एक ही चिता पर अंतिम संस्कार कराने की बात भी लिखी है. आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

