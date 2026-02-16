ETV Bharat / state

सनसनीखेज; मिर्जापुर में पति-पत्नी ने संदिग्ध हालात में कर ली आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी चौंकाने वाली बात

मिर्जापुर : चील्ह थाना क्षेत्र के श्रीपट्टी गांव के नव विवाहित जोड़े ने शादी के एक साल बाद ही आत्महत्या कर ली है. इस सनसनीखेज दुखद घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. परिवार में कोहराम मचा है. आत्महत्या के बाबत पुलिस को कोई ठोस कारण नहीं मिला है. हालांकि घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में एक ही चिता पर अंतिम संस्कार कराने और माता-पिता को परेशान न करने की बात लिखी है. पुलिस शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है.

सुसाइड समस्या का समाधान नहीं. (Photo Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि चील्ह थाना क्षेत्र के श्रीपट्टी गांव निवासी रोहित (27) और सरस्वती (23) ने रविवार रात आत्महत्या कर ली. दोनों की एक साल पहले ही शादी हुई थी. पड़ोसियों में चर्चा है कि बीती रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद दोनों ने एक साथ जान दे दी. परिजनों के मुताबिक दोनों रात में खाना खाने के बाद सोने चले गए थे. सुबह दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की से देखने पर घटना का पता चला.