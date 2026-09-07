मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा; 3 वाहनों के टक्कर में 1 ड्राइवर की मौत, 2 घायल
ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बड़का मोड़ घुमान घाटी में बीते रविवार को हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 8:05 AM IST
मिर्जापुर : ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बड़का मोड़ घुमान घाटी में हुए भीषण सड़क हादसे में एक पिकअप ड्राइवर की मौत हो गई और 2 ट्रक ड्राइवर घायल हो गए. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया था. सूचना पर पहुंचा पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से सड़क से ट्रक ट्रेलर और पिकअप को हटवाकर जाम खुलवाया.
हादसा बीते रविवार को ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बड़का मोड घुमान घाटी में हुआ था. बताया गया कि गाजीपुर के सराय गोकुल थाना सादियाबाद के रहने वाले ट्रेलर चालक भैया लाल यादव मध्य प्रदेश के सीधी से गिट्टी लादकर बिहार के ले जा रहे थे. वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के गूढ़ थाना क्षेत्र के गूढ़ के रहने वाला पिकप वाहन चालक रावेंद्र बसोर रीवा से मिर्जापुर के लिए नारियल लादकर ले जा रहे थे. इसके अलावा कानपुर देहात के राजपुर के रहने वाला ट्रक चालक हकीम तेलंगाना से मिर्च लादकर गोरखपुर जा रहे थे.
मिर्जापुर जिले के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बड़का मोड घुमान घाटी में पहुंचने पर ट्रेलर का अचानक ब्रेक फेल हो गया. इससे मिर्च लदे ट्रक में टक्कर हो गई. इसी बीच पास से गुजर रहे पिकअप में भी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर और ट्रक सड़क पर पलट गए और पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई. पिकअप चालक की मौके पर मौत हो गई. ट्रक और ट्रेलर के ड्राइवर घायल हो गए.
ड्रमंडगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि गिट्टी लदे ट्रेलर का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ था. ट्रेलर की चपेट में आने से मध्य प्रदेश के पिकप वाहन चालक की मौत हो गई है. घटना में ट्रेलर चालक को गंभीर चोटें आई हैं. ट्रक चालक के सिर में चोटें हैं. दोनों घायलों का उपचार करवाया जा रहा है. घाटी में पलटे ट्रक व ट्रेलर को जेसीबी व क्रेन की मदद से राष्ट्रीय राजमार्ग से किनारे हटवा दिया गया है.
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