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मिर्जापुर जिम कांड: 11 आरोपियों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की 6 हजार पेज की चार्जशीट

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण के काले खेल में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छह हजार पेज की विशालकाय चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. इस मामले में अब तक मुख्य सरगना इमरान समेत कुल 11 आरोपी गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं. पुलिस की इस सघन जांच रिपोर्ट में पीड़ित महिलाओं और गवाहों के विस्तृत बयान दर्ज किए गए हैं.

महिलाओं को जाल में फंसाकर किया जाता था शोषण: जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि केजीएन जिम और बी-फिट जैसे केंद्रों में आने वाली महिलाओं को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता था और फिर उनका शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता था. आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर महिलाओं को ब्लैकमेल करते थे और उन पर धर्म परिवर्तन करने का भारी दबाव बनाते थे. देहात कोतवाली में दो महिलाओं द्वारा लिखित तहरीर दिए जाने के बाद इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केजीएन जिम के मालिक इमरान और जीआरपी सिपाही इरशाद सहित सभी 11 अभियुक्तों को दबोच लिया था.

कोर्ट ने दो आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज: चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही दो आरोपियों ने जमानत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है. पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त डिजिटल और मौखिक साक्ष्य मौजूद हैं. 'जिम कांड' के तहत केजीएन सीरीज के तीन जिम और आयरन फायर जिम में महिलाओं को डराने-धमकाने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं. पुलिस अब इस मामले में प्रभावी पैरवी कर रही है ताकि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.

इमरान और सिपाही इरशाद की बढ़ी मुश्किलें: पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि धर्मांतरण और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है. इस गैंग में शामिल जीआरपी सिपाही इरशाद की भूमिका ने विभाग को भी चौंका दिया था, जिस पर विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की गई है. जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और महिलाओं में विश्वास जगाने के लिए पुलिस ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. कोर्ट में दाखिल यह भारी-भरकम चार्जशीट आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने में मील का पत्थर साबित होगी.

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