मिर्जापुर: जिम की आड़ में धर्मांतरण कराने वाले गिरोह पर एक्शन, सरगना इमरान समेत 10 पर गैंगस्टर एक्ट
धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के मुख्य सरगना इमरान और मौलवी समेत 10 आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 10:35 PM IST
मिर्जापुर: जनपद में जिम की आड़ में धर्मांतरण का घिनौना खेल खेलने वालों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना इमरान और धर्म परिवर्तन कराने वाले मौलाना खलीलुद्दीन समेत कुल 10 सक्रिय आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
इन सभी शातिर आरोपियों पर एक संगठित गिरोह बनाकर जिम में आने वाली महिलाओं और युवतियों से पहले दोस्ती करने और फिर उनका ब्रेनवाश कर धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप है. आरोपी महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें लगातार ब्लैकमेल भी किया करते थे.
युवतियों को जाल में फंसाता था गिरोह: मिर्जापुर पुलिस ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने के बाद आरोपियों के खिलाफ यह कड़ा कदम उठाया है. पुलिस के मुताबिक मुख्य सरगना इमरान खान अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपने आर्थिक और भौतिक अनुचित लाभ के लिए इस रैकेट को चला रहा था. यह गिरोह मुख्य रूप से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें जिम में ट्रेनिंग देने के बहाने अपने जाल में फंसाता था. इसके बाद उन्हें बहला-फुसलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना और उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल करना इस गैंग का मुख्य पेशा बन चुका था.
शहर के 5 जिम किए जा चुके हैं सील: आरोपी युवतियों के वीडियो के दम पर जबरदस्ती पैसा वसूलने के साथ ही उन पर धर्म परिवर्तन के लिए लगातार मानसिक दबाव बनाते थे. मिर्जापुर शहर के अंदर चल रहे केजीएन जिम 1, 2, 3 के साथ ही आयरन जिम और बी फिट जिम में आने वाली लड़कियों में से दो ने हिम्मत दिखाकर इस शोषण के खिलाफ देहात कोतवाली में जनवरी महीने में मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक मुख्य सरगना इमरान, मौलवी खलीलुद्दीन और एक जीआरपी सिपाही इरशाद समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज: पकड़े गए आरोपियों में से दो ने न्यायालय में अपनी जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है. पुलिस इस पूरे मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पुख्ता चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. इसके साथ ही इस अवैध गतिविधि के केंद्र रहे सभी पांचों जिमों को प्रशासन द्वारा आज भी सील रखा गया है. अपर पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार सिंह ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद ही इन अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है.
यह भी पढ़ें- संभल में हैवानियत: घर में घुसकर महिला को जिंदा जलाया, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत