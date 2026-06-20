ETV Bharat / state

मिर्जापुर का कमाल: गोल्हनपुर बनी यूपी की पहली प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत, कूड़े से हो रही कमाई

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की गोल्हनपुर ग्राम पंचायत ने प्रदेश की पहली प्लास्टिक मुक्त पंचायत बनने का गौरव हासिल किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
3 साल की मेहनत लाई रंग: मिर्जापुर का गोल्हनपुर बना उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक मुक्त गांव. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: मिर्जापुर के राजगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोल्हनपुर को उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत बनने का गौरव प्राप्त हुआ है. इसको लेकर आज मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार की अध्यक्षता में उपस्थित ग्राम वासियों के समक्ष प्लास्टिक मुक्ति के लिए किए गए प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की गई और ग्राम वासियों को कपड़े का बैग देकर प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत को स्थाई रूप से बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया.

पूरा हुआ प्लास्टिक से मुक्ति का सपना: मिर्जापुर जनपद के विभिन्न गांवों में चलाए जा रहे प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत राजगढ़ ब्लाक को प्रदेश का पहला प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत का गौरव प्राप्त हुआ है. जिला प्रशासन द्वारा संचालित किए गए प्लास्टिक फ्री अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोल्हनपुर जनपद का ही नहीं प्रदेश का पहला प्लास्टिक फ्री ग्राम पंचायत बनने का गौरव प्राप्त होने पर आज मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार की अध्यक्षता में उपस्थित ग्राम वासियों के समक्ष प्लास्टिक के मुक्ति के लिए किए गए प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की गई.

Photo Credit: ETV Bharat
घर-घर से ई-रिक्शा में आता है प्लास्टिक, रीसायकल कर वेंडर्स को बेचने से हो रही कमाई (Photo Credit: ETV Bharat)

CDO विशाल कुमार ने की ग्रामीणों से खास अपील: ग्राम वासियों को कपड़े का बैग देकर के प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत को स्थाई रूप से बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया गया. और प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और सीडीओ ने ग्राम वासियों से अपील किया कि अपने अगली पीढ़ी तथा मानव सभ्यता को बचाए रखने के लिए हम सभी लोग प्लास्टिक से दूरियां बनाएं जिससे गांव स्वच्छ एवं स्वस्थ रहे. सभी ग्रामीण अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें जब तक हम सभी लोग जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक प्लास्टिक मुक्त जनपद बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा. ग्राम प्रधान इंश पटेल ने बताया कि यह अभियान हम लोग विगत 3 वर्षों से चला रहे हैं आज हम लोगों को प्लास्टिक मुक्ति से आजादी मिली है.

ई-रिक्शा से कूड़ा कलेक्शन और रीसाइक्लिंग का अनोखा मॉडल: वही जिला पंचायत राज अधिकारी राम उदय यादव ने उपस्थित ग्रामीणों से अनुरोध किया कि प्लास्टिक मुक्त अभियान को जन आंदोलन बनाए रखने के लिए तथा इसके सहयोग के लिए ग्राम पंचायत में घर-घर से कूड़ा कलेक्शन किया जाता है. ई रिक्शा के माध्यम से घर-घर से प्लास्टिक को ले जाकर के आरसी केंद्र पर सेग्रीगेट किया जाता है. इसके बाद प्लास्टिक को इक्कठा कर विकासखंड छानबे की ग्राम पंचायत गोपालपुर में प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट पर भेज करके रीसायकल कर दाने के रूप में वेंडर को बेचा जाता है. जिससे कूड़ा से कमाई भी हो रही है.

यह भी पढ़ें- संभल में 50 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर, साढ़े 6 बीघा जमीन पर था अवैध कब्जा

मिर्जापुर का कमाल: गोल्हनपुर बनी उत्तर प्रदेश की पहली प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत, कूड़े से हो रही कमाई

Mirzapur plastic free village, Golhanpur gram panchayat, CDO Vishal Kumar Mirzapur, Plastic management unit Chhanbey, Waste recycling model UP, DPRO Ram Uday Yadav

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की गोल्हनपुर ग्राम पंचायत ने प्रदेश की पहली प्लास्टिक मुक्त पंचायत बनने का गौरव हासिल किया है. ई-रिक्शा से डोर-टू-डोर प्लास्टिक कलेक्शन और रीसाइक्लिंग के जरिए यहाँ कूड़े से कमाई भी हो रही है.

1. *यूपी को मिली पहली प्लास्टिक फ्री पंचायत: मिर्जापुर के गोल्हनपुर गांव ने रचा इतिहास, सीडीओ ने की चर्चा*

2. *3 साल की मेहनत लाई रंग: मिर्जापुर का गोल्हनपुर बना उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक मुक्त गांव*

3. *घर-घर से ई-रिक्शा में आता है प्लास्टिक, रीसायकल कर वेंडर्स को बेचने से हो रही तगड़ी कमाई*

4. *मिर्जापुर मॉडल: प्लास्टिक कचरे से दाने बनाकर बेच रही ग्राम पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया पूरा प्रोसेस*

5. *स्वच्छता में नंबर वन: ग्रामीणों को बांटे गए कपड़े के थैले, जन आंदोलन से पूरा हुआ प्लास्टिक मुक्ति का सपना*

TAGGED:

GOLHANPUR GRAM PANCHAYAT
CDO VISHAL KUMAR MIRZAPUR
PLASTIC MANAGEMENT UNIT CHHANBEY
WASTE RECYCLING MODEL UP
MIRZAPUR PLASTIC FREE VILLAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.