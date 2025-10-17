ETV Bharat / state

मिर्जापुर में मां ने डांटा तो मोबाइल टावर पर चढ़ी किशोरी; घंटों मशक्कत के बाद सुरक्षित उतारा गया

मिर्जापुर: मां की डांट से नाराज होकर एक किशोरी BSNL के मोबाइल टावर पर चढ़ गई. खेत में काम कर रहे लोगों ने जब यह नजारा देखा तो शोर मचाकर लोगों का बुलाया. इसके बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी. अंत में घंटों मशक्कत के बाद लड़की को मोबाइल टावर से सुरक्षित नीचे उतारा गया. यह घटना मिर्जापुर जिले के कछवां थाना क्षेत्र की है.

सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि किशोरी को समझाकर सुरक्षित उतार लिया गया है. जब उससे बातचीत की गईं, तो उसने बताया कि मां ने डांट दिया था. इससे नाराज होकर टावर पर चढ़ गई थी. सीओ सदर ने लोगों से अपील की है, कि ऐसी घटना में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा न होने पाए. टावर से सुरक्षित उतारने के बाद किशोरी के घर वालों ने भी राहत की सांस ली.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कछवां आदर्श नगर पंचायत में बीएसएनएल मोबाइल टावर का है. इसी टावर पर किशोरी चढ़ गई थी. टावर सड़क से अंदर होने की वजह से किसी की निगाह नहीं पहुंची. वहीं, खेत में काम कर रहे मजदूरों की नजर पड़ी तो उन्होंने शोरगुल मचाना शुरू किया. वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसकी सूचना लोगों ने 112 नंबर पर दी. मौके पर पहुंची पीआरवी पुलिस ने किशोरी को नीचे उतरने की सलाह दी.