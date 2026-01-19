मिर्जापुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी; टमाटर-मिर्च, अदरक-लहसुन और प्याज को मिलेगा मुनाफे का बाजार
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मड़िहान तहसील के देवरी कला गांव में लगाई गई फूड प्रोसेसिंग यूनिट का किया उद्घाटन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 10:45 AM IST
मिर्जापुर : केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फूड प्रोडक्ट्स यूनिट का उद्घाटन करके मिर्जापुर और सोनभद्र के किसानों को बड़ी सौगात दी है. फूड प्रोडक्ट्स यूनिट लगने से टमाटर, हरि मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन व प्याज की खेती करने वाले किसानों अब अच्छे दाम मिल सकेंगे. फूड प्रोडक्ट्स यूनिट स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सब्सिडी दी है.
बता दें, मिर्जापुर के मड़िहान तहसील इलाके के राजगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती होती है. क्षेत्र के किसान कई साल से यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग कर रहे थे. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आर्थिक सहायता से तैयार नीलम फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन रविवार को केंद्रीय मंत्री व मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल ने किया. मड़िहान तहसील के देवरी कला गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट ढाई करोड़ की लागत से तैयार हुई है. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों को अब औने पौने दाम फसल नहीं बेचनी पड़ेगी. फूड प्रोसेसिंग यूनिट का लाभ मिर्जापुर के साथ सोनभद्र के किसानों को भी मिलेगा.
संयुक्त निदेशक उद्यान बीपी राम ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन व प्याज का प्रोसेसिंग होगा. यूनिट की प्रति घंटा 10 कुंतल टमाटर की खपत करने की क्षमता है. यूनिट में 40 से 50 लोगों को प्रत्यक्ष और 400 से 500 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार भी मिलेगा. टमाटर का सॉस, केचप, पीयूरी तरह-तरह के मिर्च के अचार चिली सॉस, जैसे तमाम तैयार कराए जाएंगे. इस यूनिट में टमाटर वाशिंग मशीन, पल्पर, स्टोरेज टैंक और पैकिंग आदि की भी व्यवस्था है.
नीलम फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कराने वाले जिला कोऑपरेटिव अध्यक्ष जगदीश सिंह पटेल ने बताया कि राजगढ़ क्षेत्र में 2500 एकड़ भूमि पर टमाटर की खेती होती थी. अच्छा मुनाफा न मिलने के कारण अब खेती 1500 एकड़ तक सीमित हो गई थी. फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू होने से टमाटर की खेती के साथ मिर्च, अदरक, लहसुन व प्याज के उत्पादन का दायरा बढ़ेगा.
