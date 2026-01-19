ETV Bharat / state

मिर्जापुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी; टमाटर-मिर्च, अदरक-लहसुन और प्याज को मिलेगा मुनाफे का बाजार

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मड़िहान तहसील के देवरी कला गांव में लगाई गई फूड प्रोसेसिंग यूनिट का किया उद्घाटन.

फूड प्रोसेंसिग प्रक्रिया देखतीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल.
फूड प्रोसेंसिग प्रक्रिया देखतीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर : केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फूड प्रोडक्ट्स यूनिट का उद्घाटन करके मिर्जापुर और सोनभद्र के किसानों को बड़ी सौगात दी है. फूड प्रोडक्ट्स यूनिट लगने से टमाटर, हरि मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन व प्याज की खेती करने वाले किसानों अब अच्छे दाम मिल सकेंगे. फूड प्रोडक्ट्स यूनिट स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सब्सिडी दी है.

मिर्जापुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, मिर्जापुर के मड़िहान तहसील इलाके के राजगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती होती है. क्षेत्र के किसान कई साल से यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग कर रहे थे. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आर्थिक सहायता से तैयार नीलम फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन रविवार को केंद्रीय मंत्री व मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल ने किया. मड़िहान तहसील के देवरी कला गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट ढाई करोड़ की लागत से तैयार हुई है. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों को अब औने पौने दाम फसल नहीं बेचनी पड़ेगी. फूड प्रोसेसिंग यूनिट का लाभ मिर्जापुर के साथ सोनभद्र के किसानों को भी मिलेगा.

फूड प्रोडक्ट्स यूनिट का उद्घाटन करने पहुंचीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल.
फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन करने पहुंचीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. (Photo Credit : ETV Bharat)


संयुक्त निदेशक उद्यान बीपी राम ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन व प्याज का प्रोसेसिंग होगा. यूनिट की प्रति घंटा 10 कुंतल टमाटर की खपत करने की क्षमता है. यूनिट में 40 से 50 लोगों को प्रत्यक्ष और 400 से 500 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार भी मिलेगा. टमाटर का सॉस, केचप, पीयूरी तरह-तरह के मिर्च के अचार चिली सॉस, जैसे तमाम तैयार कराए जाएंगे. इस यूनिट में टमाटर वाशिंग मशीन, पल्पर, स्टोरेज टैंक और पैकिंग आदि की भी व्यवस्था है.

फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन करतीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल.
फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन करतीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. (Photo Credit : ETV Bharat)
फूड प्रोडक्ट्स यूनिट
फूड प्रोडक्ट्स देखतीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. (Photo Credit : ETV Bharat)

नीलम फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कराने वाले जिला कोऑपरेटिव अध्यक्ष जगदीश सिंह पटेल ने बताया कि राजगढ़ क्षेत्र में 2500 एकड़ भूमि पर टमाटर की खेती होती थी. अच्छा मुनाफा न मिलने के कारण अब खेती 1500 एकड़ तक सीमित हो गई थी. फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू होने से टमाटर की खेती के साथ मिर्च, अदरक, लहसुन व प्याज के उत्पादन का दायरा बढ़ेगा.



यह भी पढ़ें : अनुप्रिया पटेल ने कहा- राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा बनाए रखें, संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप न लगाएं

यह भी पढ़ें : केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का यूपी में बड़ा दांव; आरपी गौतम को बनाया अपना दल का प्रदेशाध्यक्ष, दलित वोट बैंक पर नजर

TAGGED:

UNION MINISTER ANUPRIYA PATEL
TOMATO PRODUCTION IN MIRZAPUR
FOOD PRODUCTION IN MIRZAPUR
FOOD PROCESSING UNIT
FOOD PROCESSING UNIT IN MIRZAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.