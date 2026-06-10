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मिर्जापुर: मां विंध्यवासिनी मंदिर के दानपात्र में लगी आग, श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप

मिर्जापुर: मां विंध्यवासिनी मंदिर के दानपात्र में लगी आग. विन्ध्य विकास परिषद के 18 नम्बर के दानपात्र में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई. ड्यूटी में तैनात पुलिस वालों ने आग पर पाया काबू. किसी श्रद्धालु के अगरबत्ती जलाने की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है.

समय रहते आग पर पाया गया काबू

बताया जा रहा है कि मां विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण के निकास द्वार के नीचे सीढ़ी के पास लगे दानपात्र से अचानक धुंआ निकलते देख श्रद्धालुओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया. ड्यूटी में तैनात एसआई सुजीत कुमार पांडेय ने अपने सहयोगी सिपाही के साथ मौके पर अग्निशमन यंत्र ले जाकर समय रहते आग पर काबू पा लिया. मंदिर परिसर पर चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस वाले के रहते आग लगने की घटना पर श्रद्धालु सवाल उठा रहे हैं.

दीया निर्धारित स्थान पर ही जलाएं