मिर्जापुर: मां विंध्यवासिनी मंदिर के दानपात्र में लगी आग, श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप
मंदिर के दानपात्र में लगी आग पर समय रहते पाया गया काबू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 7:20 PM IST
मिर्जापुर: मां विंध्यवासिनी मंदिर के दानपात्र में लगी आग. विन्ध्य विकास परिषद के 18 नम्बर के दानपात्र में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई. ड्यूटी में तैनात पुलिस वालों ने आग पर पाया काबू. किसी श्रद्धालु के अगरबत्ती जलाने की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है.
समय रहते आग पर पाया गया काबू
बताया जा रहा है कि मां विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण के निकास द्वार के नीचे सीढ़ी के पास लगे दानपात्र से अचानक धुंआ निकलते देख श्रद्धालुओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया. ड्यूटी में तैनात एसआई सुजीत कुमार पांडेय ने अपने सहयोगी सिपाही के साथ मौके पर अग्निशमन यंत्र ले जाकर समय रहते आग पर काबू पा लिया. मंदिर परिसर पर चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस वाले के रहते आग लगने की घटना पर श्रद्धालु सवाल उठा रहे हैं.
दीया निर्धारित स्थान पर ही जलाएं
विंध्य धाम चौकी प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि सीढ़ी के नीचे लगे दानपात्र में आग लगी थी. समय रहते बुझा लिया गया है. कोई नुकसान नहीं हुआ है. किसी श्रद्धालु ने अगरबत्ती इसमें लगा दिया था जिसके चलते आग लगी थी. वहीं चौकी प्रभारी ने इस घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि जो भी मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने आ रहे हैं. अगरबत्ती और दीया निर्धारित स्थान पर ही चलाएं. हर जगह जलाने का प्रयास न करें.
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