मिर्जापुर में पिता-पुत्र से मारपीट; बीजेपी महिला नेता ने हाईवे पर दिया धरना, पुलिस से हुई नोकझोंक
इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के सामने चाय का ठेला लगाने वाले दुकानदार से बीजेपी महिला नेता के पति-पुत्र से हुई थी मारपीट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 9:21 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 9:34 AM IST
मिर्जापुर : इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के सामने चाय का ठेला लगाने वाले दुकानदार और भाजपा महिला नेता के पति और बेटे से मारपीट के मामले में गुरुवार शाम खूब हंगामा हुआ. मारपीट में मार्केटिंग मैनेजर और भाजपा महिला नेता का बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है. इसकी जानकारी मिलने भाजपा नेता सरिता सिंह ने मौके पर पहुंचकर समर्थकों के साथ खूब हंगामा किया और प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगा दिया. इस दौरान भाजपा महिला नेता व समर्थकों की पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई. हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों ने मामला शांत कराया.
बीजेपी महिला नेता सरिता सिंह का आरोप है कि पति और बेटे को जान से मारने की कोशिश की गई है. दोनों का इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है. भाजपा सरकार में सपा को बढ़ावा दिया जा रहा है. योगी सरकार में प्रशासनिक अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं. वहीं शैलेंद्र कुमार सिंह का आरोप है कि चाय दुकानदार राकेश यादव मरीज लाने की बात कहकर कमीशन मांग कर रहा था. इस पर ऐतराज जताने पर मारपीट की. इस बीच मेरा बेटा बीच बचाव करने लगा तो उसे में मारा. वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष विनय सिंह ने गैर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है.
सीओ विवेक जावला के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया कि विंध्याचल थाना क्षेत्र के इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के सामने चाय दुकानदार राकेश यादव से अस्पताल के मार्केटिंग मैनेजर शैलेंद्र कुमार सिंह और उनके बेटे की मारपीट हो गई थी. शैलेंद्र कुमार सिंह भाजपा महिला नेता सरिता सिंह के पति हैं. मारपीट की सूचना पर भाजपा नेता सरिता सिंह अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई थीं. आरोप है कि जहां उन्होंने आक्रोश में ठेले को पलट दिया. इसकी सूचना पर पुलिस टीम ने हालत पर नियंत्रण किया. मामला दोनों पक्षों के बीच आपसी वाद-विवाद का है. शैलेन्द्र सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
