ETV Bharat / state

मिर्जापुर में पिता-पुत्र से मारपीट; बीजेपी महिला नेता ने हाईवे पर दिया धरना, पुलिस से हुई नोकझोंक

मिर्जापुर : इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के सामने चाय का ठेला लगाने वाले दुकानदार और भाजपा महिला नेता के पति और बेटे से मारपीट के मामले में गुरुवार शाम खूब हंगामा हुआ. मारपीट में मार्केटिंग मैनेजर और भाजपा महिला नेता का बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है. इसकी जानकारी मिलने भाजपा नेता सरिता सिंह ने मौके पर पहुंचकर समर्थकों के साथ खूब हंगामा किया और प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगा दिया. इस दौरान भाजपा महिला नेता व समर्थकों की पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई. हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों ने मामला शांत कराया.

चाय के ठेले में लगी आग. (Photo Credit : ETV Bharat)

बीजेपी महिला नेता सरिता सिंह का आरोप है कि पति और बेटे को जान से मारने की कोशिश की गई है. दोनों का इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है. भाजपा सरकार में सपा को बढ़ावा दिया जा रहा है. योगी सरकार में प्रशासनिक अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं. वहीं शैलेंद्र कुमार सिंह का आरोप है कि चाय दुकानदार राकेश यादव मरीज लाने की बात कहकर कमीशन मांग कर रहा था. इस पर ऐतराज जताने पर मारपीट की. इस बीच मेरा बेटा बीच बचाव करने लगा तो उसे में मारा. वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष विनय सिंह ने गैर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है.

