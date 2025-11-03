ETV Bharat / state

मिर्जापुर में नशेड़ी बेटे ने बुजुर्ग मां को गला दबाकर मार डाला, हिरासत में आरोपी

जिगना थाना क्षेत्र के बघेड़ा कला गांव की घटना. पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करने के दौरान बीच बचाव करने गई थी वृद्धा.

मिर्जापुर में बुजुर्ग मां की हत्या.
मिर्जापुर में बुजुर्ग मां की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 9:44 AM IST

मिर्जापुर : प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जिगना थाना क्षेत्र में दिल को झकझोर करने वाली घटना सामने आई है. यहां शराबी बेटे ने बुजुर्ग मां को गला दबाकर मार डाला. बुजुर्ग मां पत्नी और बच्चों से मारपीट कर रहे आरोपी को समझाने पहुंची थी. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

मिर्जापुर में बुजुर्ग की हत्या. (Video Credit : ETV Bharat)

घटना जिगना थाना क्षेत्र के बघेड़ा कला गांव की है. अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) नितेश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार रात बघेड़ा कला गांव का रहने वाला रामसूरत बिंद शराब के नशे में पत्नी सुनीता देवी और बच्चों से मार पीट कर रहा था. 65 वर्षीय बुजुर्ग मां (चमेलिया देवी) मना करने गई तो रामसूरत उनसे भी भिड़ गया. मां के साथ मारपीट और गला दबा दिया. गला दबाने से बुजुर्ग बेहोश हो गई. आननफानन परिजन बुजुर्ग को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन बुजुर्ग की रास्ते में ही मौत हो गई.



अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) नितेश कुमार सिंह के मुताबिक चमेलिया देवी के दूसरे बेटे राममूरत बिंद की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी रामसूरत बिंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. महिला के शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

