मिर्जापुर में नशेड़ी बेटे ने बुजुर्ग मां को गला दबाकर मार डाला, हिरासत में आरोपी

मिर्जापुर : प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जिगना थाना क्षेत्र में दिल को झकझोर करने वाली घटना सामने आई है. यहां शराबी बेटे ने बुजुर्ग मां को गला दबाकर मार डाला. बुजुर्ग मां पत्नी और बच्चों से मारपीट कर रहे आरोपी को समझाने पहुंची थी. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

घटना जिगना थाना क्षेत्र के बघेड़ा कला गांव की है. अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) नितेश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार रात बघेड़ा कला गांव का रहने वाला रामसूरत बिंद शराब के नशे में पत्नी सुनीता देवी और बच्चों से मार पीट कर रहा था. 65 वर्षीय बुजुर्ग मां (चमेलिया देवी) मना करने गई तो रामसूरत उनसे भी भिड़ गया. मां के साथ मारपीट और गला दबा दिया. गला दबाने से बुजुर्ग बेहोश हो गई. आननफानन परिजन बुजुर्ग को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन बुजुर्ग की रास्ते में ही मौत हो गई.