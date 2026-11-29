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मिर्जापुर में बोले डॉ. संजय निषाद- मोदी के गढ़ में मिली हार से लेंगे सबक, अब पहले घोषित होगा प्रत्याशी

यूपी चुनाव में 16 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में डॉ. संजय निषाद ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: राजकीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में निषाद पार्टी का संवैधानिक अधिकार महासम्मेलन किया गया. लेकिन सम्मेलन में उम्मीद से कम भीड़ आई और ज्यादातर कुर्सियां खाली रही.सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने कहा कि पीएम मोदी के गढ़ में हार से सबक लेना चाहिए.

पीएम मोदी के गढ़ में हार से सीखी है बड़ी सबक- संजय निषाद (Video Credit; ETV Bharat) अब पहले घोषित होगा प्रत्याशी