मिर्जापुर में बोले डॉ. संजय निषाद- मोदी के गढ़ में मिली हार से लेंगे सबक, अब पहले घोषित होगा प्रत्याशी
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 16 सीट पर लड़ने का दावा, निशाने पर सपा और बसपा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:37 PM IST
मिर्जापुर: राजकीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में निषाद पार्टी का संवैधानिक अधिकार महासम्मेलन किया गया. लेकिन सम्मेलन में उम्मीद से कम भीड़ आई और ज्यादातर कुर्सियां खाली रही.सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने कहा कि पीएम मोदी के गढ़ में हार से सबक लेना चाहिए.
अब पहले घोषित होगा प्रत्याशी
संजय निषाद ने वाराणसी में पीएम मोदी के गढ़ में एमएलसी चुनाव में हार को शर्मनाक बताया. इसकी वजह बताते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष का प्रत्याशी एक साल पहले से घोषित था जबकि चुनाव से 15 दिन पहले हमारा उम्मीदवार मैदान में उतरा, इसलिए हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि बीजेपी और निषाद समाज के समीकरण में जो जीतने लायक होगा, उसी के नाम की घोषणा पहले की जाएगी. प्रत्याशी पहले घोषित होगा तो समाज को समझकर अपने वोट बैंक को सुधार सकेगा.
16 सीट पर लड़ने का दावा
उन्होंने नाम का ऐलान पहले करने की बात कहते हुए अतरौलिया में चल रहे लफड़े से बचने की भी सलाह दी. संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 16 सीट दी थी. इसके बदले हमने 127 सीट पर प्रचार किया जिसमें 117 विधायक जितवाये थे. उन्होंने इस चुनाव में भी 16 सीट पर लड़ने का दावा पेश किया.
पीएम मोदी की सराहना
संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण कोई भीख नहीं, एक अवसर है. वे अपने लोगों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे. निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा और बसपा पर निशाना साधा. साथ ही दावा किया कि पीएम मोदी की वजह से वंचित लोगों को मकान और राशन मिल रहा है.
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