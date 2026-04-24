पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से बनेगी डबल इंजन की सरकार ; नंदी
मिर्जापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने महिला आरक्षण, पश्चिम बंगाल चुनाव समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 8:20 AM IST
मिर्जापुर/सोनभद्र : कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी बीते गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे. पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान नंदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. साथ ही पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनने का दावा ठोंका. इसके अलावा बीती रात भीषण सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की.
कैबिनेट मंत्री व मिर्जापुर जिला प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को संसद में गिराकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है. फिलवक्त विपक्ष मुद्दाविहीन ही नहीं बुद्धिहीन और दृष्टिहीन भी हो चुका है. आने वाले चुनाव में महिलाएं विपक्ष को करार जवाब देंगी.
सड़क दुर्घटना के बाबत कहा कि सरकार दुःखी परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. जिलाधिकारी से बात कर हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रधानमंत्री ने भी आर्थिक सहायता की घोषणा की है. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर कहा कि लोग ममता बनर्जी से नाराज हैं. पश्चिम बंगाल में बीजेपी का माहौल है.वहां के लोग बोल रहे हैं कि अब ममता आ गई तो मुस्लिम राष्ट्र बना देंगी. सभी लोग खूब वोट कर रहे हैं. इस बार प्रचंड बहुमत से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है.
वन राज्य मंत्री ने कहा, सेंचुरी क्षेत्र में खनन होने पर कार्रवाई होगी
सोनभद्र के सर्किट हाउस में वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान कहा कि एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के तहत पेड़ लगाए जा रहे हैं. अगर पेड़ नहीं बचे तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सेंचुरी क्षेत्र में खनन होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी.
राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि अगर कोई अदिवासी मामूली रूप से जलावन के लिए लकड़ी लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जंगल की कटान की जाएगी तो छोड़ा नहीं जाएगा. जंगलों में आग की घटनाएं रोकने के लिए वन अधिकारियों को दिशा निर्देश. बैठक में राज्यमंत्री संजीव गोंड के साथ सदर विधायक भूपेश चौबे और विधायक अनिल मौर्या मौजूद थे.
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