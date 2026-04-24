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पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से बनेगी डबल इंजन की सरकार ; नंदी

मिर्जापुर/सोनभद्र : कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी बीते गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे. पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान नंदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. साथ ही पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनने का दावा ठोंका. इसके अलावा बीती रात भीषण सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की.

सोनभद्र में बैठक करते वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना (Photo Credit : ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री व मिर्जापुर जिला प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को संसद में गिराकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है. फिलवक्त विपक्ष मुद्दाविहीन ही नहीं बुद्धिहीन और दृष्टिहीन भी हो चुका है. आने वाले चुनाव में महिलाएं विपक्ष को करार जवाब देंगी.

सड़क दुर्घटना के बाबत कहा कि सरकार दुःखी परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. जिलाधिकारी से बात कर हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रधानमंत्री ने भी आर्थिक सहायता की घोषणा की है. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर कहा कि लोग ममता बनर्जी से नाराज हैं. पश्चिम बंगाल में बीजेपी का माहौल है.वहां के लोग बोल रहे हैं कि अब ममता आ गई तो मुस्लिम राष्ट्र बना देंगी. सभी लोग खूब वोट कर रहे हैं. इस बार प्रचंड बहुमत से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है.

