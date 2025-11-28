ETV Bharat / state

मिर्जापुर जिले का नाम बदलेगी योगी सरकार, बैठक में इस नाम पर बनी सहमति

मिर्जापुर: योगी सरकार जिले का नाम बदलने पर विचार कर रही है. जिले का नाम जल्द ही विंध्याचल धाम होगा. जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक में सहमति बनी है. बैठक में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया है. यह जानकारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की ओर से जारी प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है.

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित विंध्याचल धाम में विराजमान मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है. यहां पर हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन करते हैं. मां विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल धाम में स्थित होने के कारण कई बार मिर्जापुर जनपद का नाम विंध्याचल धाम करने की मांग की गई है. अष्टभुजा डाकबंगला में गुरुवार को हुई जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक में मिर्जापुर जिले का नाम विंध्याचल धाम करने पर सहमति बनी है. बैठक में प्रदेश के कैबिनेट व जिले के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने जिला प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिया है.