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मिर्जापुर जेल में बंदी की संदिग्ध मौत: परिजनों का आरोप- "फर्जी केस में फंसाया, जेल में पीट-पीटकर मार डाला"

परिजनों ने एसओजी पर फर्जी केस दर्ज करने और जेल प्रशासन पर बेरहमी से पिटाई व इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया .

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इलाज में लापरवाही या जेल में पिटाई? मिर्जापुर के चील्ह गांव के ननकू सिंह की संदिग्ध मौत पर उठे गंभीर सवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 6:13 PM IST

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मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की जिला कारागार में बंद एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जिला जेल में कैदी की मौत की खबर फैलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. बंदी के आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर फर्जी मामले में जेल भेजने, जेल प्रशासन पर इलाज में भारी लापरवाही बरतने और जेल के भीतर बेरहमी से पिटाई करने के चलते मौत होने का आरोप लगाया है.

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पायेगा.

SOG पर फर्जी तरीके से हेरोइन केस में जेल भेजने का आरोप. (Video Credit: ETV Bharat)

मादक पदार्थ के फर्जी केस में भेजा था जेल: पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मिर्जापुर के चील्ह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चील्ह गांव का रहने वाला ननकू सिंह जिला कारागार में निरुद्ध था. उसे बीते 12 जून को एसओजी और स्थानीय पुलिस ने मादक पदार्थ (हेरोइन) बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. ननकू सिंह के बेटे हिमांशु सिंह ने आरोप लगाया कि उसके पिता घर से अनाज का सैंपल लेकर बाजार में बेचने के लिए गए थे, जहां से एसओजी पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से उठाकर फर्जी मामले में फंसा दिया. गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने परिजनों को किसी भी तरह की कोई सूचना तक नहीं दी थी, जिससे परिवार परेशान भटकता रहा.

अस्पताल लाते ही डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: जेल प्रशासन के मुताबिक, मंगलवार को अचानक तबीयत खराब होने पर ननकू सिंह को जिला कारागार से मंडलीय अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे वापस बैरक में भेज दिया गया. इसके बाद बुधवार की सुबह दोबारा हालत बेहद नाजुक होने पर उसे फिर से मंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की सूचना पाकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल में तबीयत खराब होने पर भी ननकू का सही और समय पर इलाज नहीं कराया गया. परिजनों ने दावा किया कि जिला कारागार के भीतर उनकी लाठियों से बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसके गहरे चोट के निशान उनके पूरे शरीर पर साफ दिखाई दे रहे हैं और इसी क्रूरता के चलते उनकी जान गई है.

परिजनों के हंगामे के बाद एक्शन में पुलिस: जेल में पिटाई से मौत की बात सामने आने पर नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जोरदार हंगामा शुरू कर दिया. पीड़ित परिवार मौके पर ही दोषी डॉक्टरों और जेल प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ा रहा. इसके बाद मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का ठोस आश्वासन देकर परिजनों के गुस्से को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया. शहर कोतवाल प्रभारी दयाशंकर ओझा ने बताया कि जेल में बंद एक बंदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई है, जिसकी नियमानुसार वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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