मिर्जापुर क्रशर प्लांट हादसा; खदान मालिक समेत पांच नामजद, अज्ञात पर भी केस
शनिवार को हुए हादसे में 4 मजदूरों की मलबे में दबकर हो गई थी मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 4:57 PM IST
मिर्जापुर: एक दिन पहले शनिवार को क्रशर प्लांट हादसे के मामले में की बड़ी कार्रवाई हुई है. मृतकों के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने खदान मालिक, ब्लास्टिंग कार्यकर्ता, क्रशर मालिक समेत पांच नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. बता दें कि प्लांट का एक हिस्सा ढहने से चार मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी.
अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौतीदेई स्थित प्लांट में शनिवार को हुए हादसे में चार मजदूरों की मौत हुई थी. एक दिन बाद अहरौरा पुलिस ने खदान मालिक, ब्लास्टिंग कार्यकर्ता, क्रेशर मालिक समेत पांच नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मृतक दुर्योधन के चचेरे भाई सूर्यबली की तहरीर पर पुलिस ने खदान मालिक मधुसूदन सिंह, ब्लास्टिंग कार्यकर्ता मनोज यादव, क्रशर मलिक शिवकुमार पटेल उर्फ पिंटू, विनोद पटेल और आनंद पटेल के साथ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
दुर्योधन के भाई ने आरोप लगाया है कि उसके भाई के साथ तीन लोग और काम कर रहे थे. जानबूझकर की गई लापरवाही एवं मानक सुरक्षा के अनदेखी के चलते घटना घटी जिसके चलते मौत हुई है. इसमें हादसे में सोनभद्र के जुगैल क्षेत्र के बड़गांवा गांव निवासी लाल बहादुर, अशोक और राकेश की भी मौत हुई.
यह हादसा तब हुआ जब शनिवार दोपहर बगल के क्रशर प्लांट की खदान में ब्लास्टिंग चलते इस प्लांट का एक हिस्सा गिर गया. इसमें घायलों को आनन-फानन में निकालकर वाराणसी ले जाया गया, जहां रास्ते में ही सभी की मौत हो गई.
जानकारी मिलने पर विंध्याचल मंडल के कमिश्नर राजेश प्रकाश, डीआईजी पूनम, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक घटनास्थल का निरीक्षण किया था. परिजनों को आश्वासन दिया था कि जो दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी. अहरौरा थाना प्रभारी अजय मिश्रा ने बताया कि प्लांट में हुए हादसे के मामले में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. घटना की जांच की जा रही है.
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