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मिर्जापुर क्रशर प्लांट हादसा; खदान मालिक समेत पांच नामजद, अज्ञात पर भी केस

क्रशर प्लांट हादसा ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: एक दिन पहले शनिवार को क्रशर प्लांट हादसे के मामले में की बड़ी कार्रवाई हुई है. मृतकों के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने खदान मालिक, ब्लास्टिंग कार्यकर्ता, क्रशर मालिक समेत पांच नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. बता दें कि प्लांट का एक हिस्सा ढहने से चार मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी. मृतक दुर्योधन, लाल बहादुर, राकेश और अशोक (Photo Credit; ETV Bharat) अहरौरा थाना क्षेत्र के भगौतीदेई स्थित प्लांट में शनिवार को हुए हादसे में चार मजदूरों की मौत हुई थी. एक दिन बाद अहरौरा पुलिस ने खदान मालिक, ब्लास्टिंग कार्यकर्ता, क्रेशर मालिक समेत पांच नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मृतक दुर्योधन के चचेरे भाई सूर्यबली की तहरीर पर पुलिस ने खदान मालिक मधुसूदन सिंह, ब्लास्टिंग कार्यकर्ता मनोज यादव, क्रशर मलिक शिवकुमार पटेल उर्फ पिंटू, विनोद पटेल और आनंद पटेल के साथ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.