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यूपी: चकरोड की पैमाइश करने गई महिला लेखपाल का दबंगों ने फाड़ा सरकारी नक्शा; टीम को दी जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

आरोपियों ने सरकारी कपड़े का नक्शा फाड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी. अदलहाट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

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चुनार तहसील के कोलना गांव में राजस्व टीम पर हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 4:01 PM IST

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मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में अदलहाट थाना अंतर्गत कोलना गांव के शिवपुर मौजा में जमीन की पैमाइश करने गईं महिला लेखपाल और उनकी टीम से दबंगों ने अभद्रता की. पैमाइश के दौरान दबंगों ने उनके हाथ से सरकारी नक्शा छीनकर उसको फाड़ दिया. इस के बाद पीड़ित महिला लेखपाल की लिखित तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन नामजद लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दी है.

IGRS की शिकायत पर जांच करने गई थी टीम: यह वाकया 10 जून को उस समय हुई जब चुनार तहसील कार्यक्षेत्र के भुडकुडा परगना अंतर्गत शिवपुर मौजा में कार्यरत महिला लेखपाल महिमा देवी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची थीं. दरअसल, क्षेत्र के निवासी कृष्णा प्रसाद (पुत्र रामअचल) ने मुख्यमंत्री संदर्भ IGRS पोर्टल पर सरकारी चकरोड को एक स्थानीय किसान द्वारा अवैध रूप से जोतकर कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई थी. इसी जनसुनवाई शिकायत के विधिक निस्तारण के लिए 10 जून की दोपहर लगभग 3.45 बजे राजस्व टीम सभी आवश्यक सरकारी अभिलेखों, कपड़े के नक्शे और फीते के साथ मौके पर पैमाइश करने पहुंची थी. टीम अभी चकरोड की पैमाइश कर ही रही थी कि तभी दूसरे पक्ष के दबंग वहां आ धमके.

सरकारी कपड़े का नक्शा फाड़ा, दी जान से मारने की धमकी: विपक्षीगण शिवप्रभात सिंह, विशाल सिंह और पवन सिंह ने आते ही सरकारी कार्य में बाधा डालना शुरू कर दिया और लेखपाल टीम को भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे. विरोध करने पर दबंगों ने सरकारी कपड़े का वह मुख्य नक्शा छीनकर बीच से फाड़ दिया, जिससे जमीन की नापी की जा रही थी. मौके पर मौजूद महिला लेखपाल महिमा देवी और उनके साथी राजस्व कर्मियों कमल कुमार, विनय प्रकाश सिंह व मोहित कुमार सिंह ने जब इसका कड़ा विरोध किया, तो आरोपी उन्हें सरेआम जान से मारने की धमकी देने लगे. घटना के बाद डरी-सहमी राजस्व टीम ने तुरंत काम रोका और देर शाम अदलहाट थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई.

तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज: महिला लेखपाल महिमा देवी ने तीनों नामजद आरोपियों के विरुद्ध सरकारी दस्तावेज नष्ट करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के संबंध में पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा. इसके बाद अदलहाट पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया. थाना प्रभारी निरीक्षक अदलहाट अजय कुमार सेठ ने बताया कि चकरोड विवाद के समाधान के दौरान अभद्रता हुई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कानून हाथ में लेने वाले तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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