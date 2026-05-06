मिर्जापुर में सभासद उप-चुनाव; सपा प्रत्याशी का आरोप- अधिकारी ने नोट फाड़कर बैलट बॉक्स सील किया
बूथ के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार तिवारी ने बताया मामले को सेक्टर मजिस्ट्रेट ने सॉल्व कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 7:32 AM IST
मिर्जापुर: सभासद के उपचुनाव में 10 के नोट को फाड़कर बैलट बॉक्स को सील करने का सपा प्रत्याशी नागेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया है. कहा कि सत्ता के दबाव में 10 के नोट को फाड़कर अधिकारियों ने सील किया है, जो असंवैधानिक है. इस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.
बूथ के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार तिवारी ने बताया मामले को सेक्टर मजिस्ट्रेट ने सॉल्व कर दिया है. इसके बाद में थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया था. इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं है. सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात कर सकते हैं. वहीं, जिले के आला जिलाधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं.
मिर्जापुर नगर पालिका के रिक्त सभासद पद के लिए उपचुनाव कराया गया. मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बैलट बॉक्स सील को लेकर सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि 10 के नोट को फाड़कर अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में बैलट बॉक्स को सील किया है. इस दौरान सपा प्रत्याशी के आरोप लगाने पर पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा हुआ है. यह मामला बुंदेलखंडी वार्ड के 233 बूथ नंबर का है.
मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सपा प्रत्याशी नागेंद्र कुमार तिवारी ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया है कि सत्ता के दबाव में अधिकारियों ने 10 के नोट को फाड़कर सील किया है. साथ ही कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग करेंगे.
बुंदेलखंडी वार्ड के उप चुनाव के लिए 40.97 पप्रतिशत मतदान हुआ है. बीजेपी के सभासद सतीश केसरवानी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी. भाजपा ने सतीश केसरवानी के बेटे नितिन केसरवानी को टिकट दिया है.
वहीं, सपा ने नागेंद्र तिवारी को मैदान में उतारा है. इनके साथ दो प्रत्याशी और मैदान में हैं. मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर इन सभी प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला बैलट बॉक्स में कैद कर दिया है. 7 मई को मतगणना होगी.
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