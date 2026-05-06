ETV Bharat / state

मिर्जापुर में सभासद उप-चुनाव; सपा प्रत्याशी का आरोप- अधिकारी ने नोट फाड़कर बैलट बॉक्स सील किया

मिर्जापुर में सभासद उप-चुनाव. ( Photo Credit: ETV Bharat )