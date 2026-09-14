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मिर्जापुर: चकबंदी लेखपाल घूस लेते अरेस्ट, एंटी करप्शन का एक्शन

मिर्जापुर : जनपद में एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी लेखपाल को पांच हजार रुपए घूस लेते पकड़ा है. लेखपाल को एंटी करप्शन टीम लालगंज थाने ले गई और मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेज दिया है. यह कार्रवाई एक किसान की शिकायत के बाद की गई है.

जिले के लालगंज तहसील के चकबंदी कार्यालय के सामने सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब चकबंदी लेखपाल दीपक मौर्य को एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. आरोप है कि मझिगवां गांव निवासी किसान लालजी सिंह से चकबंदी के कागजात में नाम चढ़ाने के लिए पांच हजार की रिश्वत लेखपाल की ओर से मांगी जा रही थी. विरोध करने पर नाम नहीं चढ़ाने की धमकी गई. इस पर किसान ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की. टीम ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लालगंज पहुंचकर आरोपी लेखपाल को पांच हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

चकबंदी लेखपाल जौनपुर निवासी है. आरोपी के पास से रिश्वत के रुपए बरामद किए गए. जब उसके हाथ धुलवाए गए तो कलर लग गया, जिसके बाद उसे लालगंज थाने ले जाया गया. एंटी करप्शन टीम के प्रभारी निरीक्षक कृष्णा अवतार सिंह, अशोक सिंह, आरक्षी मुकेश व मुरारी यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है.