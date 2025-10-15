मिर्जापुर सीएमओ ने की थी बिलों के पेमेंट में धांधली, डिप्टी सीएम ने 4.35 लाख की रिकवरी का आदेश दिया
मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में तैनात वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. राजीव जांच में दोषी पाए गए. उनसे 4.35 लाख रुपये की वसूली होगी.
लखनऊ: बिलों के भुगतान में गड़बड़ी करना मिर्जापुर के तत्कालीन (वर्ष 2022) मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव सिंघल को महंगा पड़ा. डॉ. राजीव मौजूदा समय में मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात हैं. अनियमित तरीके से बिलों के भुगतान की शिकायत की जांच कराई गई थी. इसमें डॉ. राजीव दोषी पाए गए. लिहाजा उनकी एक वेतन वृद्धि रोक दी गई. साथ ही उनसे 4,35,000 रुपये की वसूली करने का आदेश दिया गया है.
तबादले में गड़बड़ी, पेंशन से वसूली होगी: डिप्टी सीएम के मीडिया सेल से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि प्रदेश भर में नर्सों के तबादले में अनियमितता की शिकायत मिली थी. मामले की जांच कराई गई. जांच में उस वक्त निदेशक चिकित्सा उपचार पद जिम्मेदारी निभा रहे डॉ. पीएम श्रीवास्तव को दोषी पाया गया. डॉ. पीएम श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हो चुके हैं. डॉ. पीएम श्रीवास्तव की पेंशन से तीन साल तक 10 प्रतिशत के हिसाब से कटौती के आदेश दिए गए हैं.
प्राइवेट प्रैक्टिस का आरोप, तीन इंक्रीमेंट रोके गये: प्रयागराज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अरविन्द गुप्ता पर प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप लगे हैं. जांच में आरोप सही पाए गए. लिहाजा उनके तीन सैलरी इंक्रीमेंट स्थायी रूप से रोक दिये गये हैं. उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को परिनिन्दा का दंड देने के आदेश दिए हैं.
निविदा में धांधली का आरोप: चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय में सम्बद्ध चिकित्सा शिक्षक डॉ. राजेश कुमार बरनवाल पर प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया पर आरोप है कि तैनाती के दौरान 36 पदों पर आउटसोर्स ऑफ मैनपावर के आधार पर आपूर्ति के लिए नवीन निविदा नहीं की गई. आरोप हैं कि बार-बार नवीन निविदा को निरस्त किया गया. बिना सक्षम अनुमोदन के पुरानी संस्था को अनुबंध की समय अवधि बढ़ायी गयी.
रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली होगी: ऐसे में डॉ. राजेश को आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिए गए हैं. कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ. दिनेश सिंह मर्तोलिया द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में साफ सफाई व अपशिष्ट निस्तारण के लिए अनुबन्धित संस्था को बिना सक्षम अनुमोदन के पुरानी संस्था का अनुबंध का समय विस्तारित करने का दोषी पाया गया है.
डिप्टी सीएम ने विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया: आरोप पत्र देकर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं. ब्रजेश पाठक ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा. रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली की जाएगी. लिहाजा स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी सरकार की योजनाओं को बहुत ही ईमानदारी से मरीजों तक पहुंचाएं. जनता में भरोसा पैदा करें.
