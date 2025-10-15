ETV Bharat / state

मिर्जापुर सीएमओ ने की थी बिलों के पेमेंट में धांधली, डिप्टी सीएम ने 4.35 लाख की रिकवरी का आदेश दिया

लखनऊ: बिलों के भुगतान में गड़बड़ी करना मिर्जापुर के तत्कालीन (वर्ष 2022) मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव सिंघल को महंगा पड़ा. डॉ. राजीव मौजूदा समय में मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात हैं. अनियमित तरीके से बिलों के भुगतान की शिकायत की जांच कराई गई थी. इसमें डॉ. राजीव दोषी पाए गए. लिहाजा उनकी एक वेतन वृद्धि रोक दी गई. साथ ही उनसे 4,35,000 रुपये की वसूली करने का आदेश दिया गया है.

तबादले में गड़बड़ी, पेंशन से वसूली होगी: डिप्टी सीएम के मीडिया सेल से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि प्रदेश भर में नर्सों के तबादले में अनियमितता की शिकायत मिली थी. मामले की जांच कराई गई. जांच में उस वक्त निदेशक चिकित्सा उपचार पद जिम्मेदारी निभा रहे डॉ. पीएम श्रीवास्तव को दोषी पाया गया. डॉ. पीएम श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हो चुके हैं. डॉ. पीएम श्रीवास्तव की पेंशन से तीन साल तक 10 प्रतिशत के हिसाब से कटौती के आदेश दिए गए हैं.

प्राइवेट प्रैक्टिस का आरोप, तीन इंक्रीमेंट रोके गये: प्रयागराज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अरविन्द गुप्ता पर प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप लगे हैं. जांच में आरोप सही पाए गए. लिहाजा उनके तीन सैलरी इंक्रीमेंट स्थायी रूप से रोक दिये गये हैं. उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को परिनिन्दा का दंड देने के आदेश दिए हैं.

निविदा में धांधली का आरोप: चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय में सम्बद्ध चिकित्सा शिक्षक डॉ. राजेश कुमार बरनवाल पर प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया पर आरोप है कि तैनाती के दौरान 36 पदों पर आउटसोर्स ऑफ मैनपावर के आधार पर आपूर्ति के लिए नवीन निविदा नहीं की गई. आरोप हैं कि बार-बार नवीन निविदा को निरस्त किया गया. बिना सक्षम अनुमोदन के पुरानी संस्था को अनुबंध की समय अवधि बढ़ायी गयी.