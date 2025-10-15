ETV Bharat / state

मिर्जापुर सीएमओ ने की थी बिलों के पेमेंट में धांधली, डिप्टी सीएम ने 4.35 लाख की रिकवरी का आदेश दिया

मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में तैनात वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. राजीव जांच में दोषी पाए गए. उनसे 4.35 लाख रुपये की वसूली होगी.

Photo Credit: ETV Bharat
तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव सिंघल पर कार्रवाई (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 6:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: बिलों के भुगतान में गड़बड़ी करना मिर्जापुर के तत्कालीन (वर्ष 2022) मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव सिंघल को महंगा पड़ा. डॉ. राजीव मौजूदा समय में मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात हैं. अनियमित तरीके से बिलों के भुगतान की शिकायत की जांच कराई गई थी. इसमें डॉ. राजीव दोषी पाए गए. लिहाजा उनकी एक वेतन वृद्धि रोक दी गई. साथ ही उनसे 4,35,000 रुपये की वसूली करने का आदेश दिया गया है.

तबादले में गड़बड़ी, पेंशन से वसूली होगी: डिप्टी सीएम के मीडिया सेल से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि प्रदेश भर में नर्सों के तबादले में अनियमितता की शिकायत मिली थी. मामले की जांच कराई गई. जांच में उस वक्त निदेशक चिकित्सा उपचार पद जिम्मेदारी निभा रहे डॉ. पीएम श्रीवास्तव को दोषी पाया गया. डॉ. पीएम श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हो चुके हैं. डॉ. पीएम श्रीवास्तव की पेंशन से तीन साल तक 10 प्रतिशत के हिसाब से कटौती के आदेश दिए गए हैं.

प्राइवेट प्रैक्टिस का आरोप, तीन इंक्रीमेंट रोके गये: प्रयागराज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अरविन्द गुप्ता पर प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप लगे हैं. जांच में आरोप सही पाए गए. लिहाजा उनके तीन सैलरी इंक्रीमेंट स्थायी रूप से रोक दिये गये हैं. उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को परिनिन्दा का दंड देने के आदेश दिए हैं.

निविदा में धांधली का आरोप: चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय में सम्बद्ध चिकित्सा शिक्षक डॉ. राजेश कुमार बरनवाल पर प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया पर आरोप है कि तैनाती के दौरान 36 पदों पर आउटसोर्स ऑफ मैनपावर के आधार पर आपूर्ति के लिए नवीन निविदा नहीं की गई. आरोप हैं कि बार-बार नवीन निविदा को निरस्त किया गया. बिना सक्षम अनुमोदन के पुरानी संस्था को अनुबंध की समय अवधि बढ़ायी गयी.

रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली होगी: ऐसे में डॉ. राजेश को आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिए गए हैं. कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ. दिनेश सिंह मर्तोलिया द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में साफ सफाई व अपशिष्ट निस्तारण के लिए अनुबन्धित संस्था को बिना सक्षम अनुमोदन के पुरानी संस्था का अनुबंध का समय विस्तारित करने का दोषी पाया गया है.

डिप्टी सीएम ने विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया: आरोप पत्र देकर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं. ब्रजेश पाठक ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा. रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली की जाएगी. लिहाजा स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी सरकार की योजनाओं को बहुत ही ईमानदारी से मरीजों तक पहुंचाएं. जनता में भरोसा पैदा करें.

यह भी पढ़ें- कुत्ते के काटने के बाद अंधविश्वास से मौत; झाड़फूंक के चक्कर में गई जान, नहीं लगवाया था एंटी-रेबीज इंजेक्शन

TAGGED:

DEPUTY CM BRIJESH PATHAK
MIRZAPUR CMO DR RAJIV SINGHAL
RIGGED BILL PAYMENTS LUCKNOW
DEPUTY CM ORDERS RECOVERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.