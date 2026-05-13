मिर्जापुर: CBSE इंटरमीडिएट रिजल्ट में फेल होने पर छात्र ने की आत्महत्या, इकलौता बेटा था
यूपी के मिर्जापुर में कछवां कोतवाली क्षेत्र के भैसा गांव में सीबीएसई इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल होने पर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 7:28 PM IST
मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम एक छात्र के लिए काल बन गया. कछवां कोतवाली क्षेत्र के भैसा गांव में परीक्षा में फेल होने के बाद एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. इस आत्मघाती कदम से एक हंसते-खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. छात्र की पहचान शिवांश चौबे के रूप में हुई है, जो वीकेएस स्कूल का छात्र था.
कमरे में लगाई कुंडी और मौत को गले लगाया: बुधवार को सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने पर शिवांश घर से बाहर परिणाम देखने गया था. जैसे ही उसे पता चला कि वह फेल हो गया है, वह चुपचाप घर वापस आ गया. बिना किसी से कुछ कहे वह सीधे एक कमरे में गया और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली. वहां उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने जैसा खौफनाक कदम उठा लिया.
मां की पुकार रह गई अनसुनी: काफी देर तक कमरे से बाहर न आने पर उसकी मां कमरे के पास पहुंची और आवाज लगाई. मां ने पूछा, "बेटा रिजल्ट देखा कि नहीं देखा?", लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो मां ने घबराकर खिड़की से झांका, जहां बेटे का शव देख उनके होश उड़ गए. मां दहाड़े मारकर रोने लगी, जिसके बाद आसपास के लोग और परिजन वहां इकट्ठा हुए.
इकलौता बेटा था शिवांश: परिजनों ने तत्काल कमरे का दरवाजा तोड़ा और छात्र को नजदीकी क्रिश्चियन अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि शिवांश अपने पिता अनुज चौबे का इकलौता बेटा था. कछवां थाना प्रभारी अमरजीत चौहान ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है.
पुलिस कर रही कानूनी कार्रवाई: थाना प्रभारी के अनुसार, छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हालांकि, परिजन चाहते हैं कि पंचनामा की प्रक्रिया पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया जाए. पुलिस इस मामले में कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटी है. इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.
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