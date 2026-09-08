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स्कूल के गेट पर प्रदर्शन करने पर सपा नेता समेत 6 के खिलाफ FIR, जानें पूरा मामला

मिर्जापुर में छात्रों के साथ प्रदर्शन पर एक्शन.

बच्चों के साथ प्रदर्शन... और हो गया केस!
बच्चों के साथ प्रदर्शन... और हो गया केस! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 1:05 PM IST

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मिर्जापुर: जनपद में रास्ते के लिए विद्यालय के बाहर छात्रों के साथ प्रदर्शन करने पर सपा नेता समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.सहायक अध्यापक संजय कुमार तिवारी की तहरीर पर 6 नामजद और सपा नेता रोहित शुक्ला के समर्थकों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है. सरकारी कार्य में बाधा डालने, रास्ता अवरोध करने का आरोप लगाकर सहायक अध्यापक ने मुकदमा दर्ज कराया है.

सपा नेता समेत 6 के खिलाफ FIR
सपा नेता समेत 6 के खिलाफ FIR (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या है मामला: दरअसल सीटी ब्लॉक के चेरूईराम कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण 1985 में हुआ था. तब से लेकर अब तक इस विद्यालय में छात्रों के लिए रास्ता नहीं है. किसानों के खेत के मेड़ से जाने को मजबूर होते हैं. बरसात के मौसम में छात्र फिसल कर गिर भी जाते हैं. इसी को लेकर ग्रामवासी अभिभावक और सपा नेताओं ने 7 सितंबर को स्कूल की गेट के बाहर छात्रों के साथ प्रदर्शन किया था.

सीटी ब्लाॉक के चेरूईराम कम्पोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक संजय तिवारी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. संजय तिवारी ने आरोप लगाया है कि ग्राम वासी और सपा नेताओं ने मेरे छात्रों को बाहर रोक कर गेट पर प्रदर्शन किया. जिससे सरकारी कर में बाधा डाल गया और रास्ता अवरोध किया गया. इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है पूरे मामले की जांच की जा रही है.- अमित मिश्रा, देहात कोतवाली प्रभारी

मिर्जापुर में छात्रों के साथ प्रदर्शन पर एक्शन
मिर्जापुर में छात्रों के साथ प्रदर्शन पर एक्शन (Photo Credit: ETV Bharat)

आश्वासन के बाद हुआ था प्रदर्शन समाप्त: मौके पर जिला प्रशासन के लोग पहुंचे थे. आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर रास्ते के लिए काम शुरू हो जाएगा फिर धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया. मगर अब पुलिस ने सहायक अध्यापक संजय तिवारी के तहरीर पर कौशिक कनौजिया, राम नरेश यादव ,शंकर, लाल बहादुर, आरती ग्रामीण के साथ सपा नेता रोहित शुक्ला उर्फ लल्लू और उनके समर्थकों के अज्ञात पिछला मुकदमा दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में सड़क के लिए बारिश में बच्चों का धरना, स्कूल का गेट किया बंद, बोले- 40 साल से रोड नहीं

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