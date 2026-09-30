ETV Bharat / state

मिर्जापुर के कालीनों की विदेशी बाजार में धमक; निर्यात 14 हजार करोड़ पार, फिर भी बुनकर-कारीगर मुफलिसी का शिकार

पढ़िए प्रताप सिंह के संपादन में कालीन नगरी की ऐतिहासिक विरासत पर आधारित संवाददाता जय प्रकाश सिंह की खास खबर.

मिर्जापुर का कालीन उद्योग.
मिर्जापुर का कालीन उद्योग. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 10:23 AM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 10:45 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर : कालीन (Carpet) का इतिहास हजारों साल पुराना है. इसकी प्रारंभिक शुरुआत ईसा पूर्व 2000 से 3000 के आसपास मध्य पूर्व में ऊन के बने गलीचों से मानी जाती है. सबसे पुराना बुना हुआ कालीन लगभग 464 या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पाज़ीरिक कालीन माना जाता है. 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली, लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों में कालीनों के उपयोग और कारखानों का उल्लेख मिलता है. बाद में 1580 ईस्वी के आसपास फारसी शैली के कालीनों के लिए भारत इसका प्रमुख केंद्र बन गया. वर्तमान में उत्तर प्रदेश का भदोही क्षेत्र वैश्विक स्तर पर हस्तनिर्मित कालीनों का प्रमुख गढ़ है.

देखें; कालीन नगरी और बुनकरों-कारीगरों के हालात को उजागर करती ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

मिर्जापुर क्षेत्र के कई मोहल्लों और गांवों में हाथ से दरी और कालीन की बुनाई होती है. यहां के बने उत्पादों की देश-विदेश के बाजार में खूब डिमांड है. कालीन कारोबार से हजारों परिवार भी जुड़े हैं, लेकिन नई पीढ़ी इससे दूरी बना रही है. इसकी मुख्य वजह पेशेवर कारीगरों और बुनकरों के सामने संसाधनों का संकट है. शासन-प्रशासन स्तर से बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए खास प्लान नहीं है.

कालीन निर्माण की कहानी.
कालीन निर्माण की कहानी. (Photo Credit : ETV Bharat)



श्रम विभाग के पास डाटा का अभाव : कालीन कढ़ाई-बुनाई में लगे कारीगरों के बच्चों के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है. बच्चों के लिए कितने विद्यालय हैं. बेसिक शिक्षा विभाग के पास कोई डाटा नहीं है. नतीजतन बुनकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं. श्रम विभाग भी कालीन निर्माण में लगे कारीगरों को संगठिक नहीं करा पा रहा है. ऐसे में 40- 45 साल के तजुर्बे का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है.

यूपी में कालीन निर्माण के जिले.
यूपी में कालीन निर्माण के जिले. (Photo Credit : ETV Bharat)

आमदनी अठन्नी खर्चा रुपइया : हाथ से बुनी जाने वाली कालीन और दरी की चमक भले ही देश विदेश में है, लेकिन बुनकरों-कारीगरों के हाथ खाली हैं. पर्याप्त मजदूरी न मिलने से बुनकर परिवार महंगाई में आने घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं. बच्चों की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करने के अलावा शादी कराने तक बड़ी चुनौतियां हैं.

कालीन निर्माण में लग कारीगरों और बुनकरों की दशा.
कालीन निर्माण में लग कारीगरों और बुनकरों की दशा. (Photo Credit : ETV Bharat)

बुनकर जफर आलम ने बताया कि हथिया फाटक मोहल्ले के हर घर में कालीन निर्माण का काम होता है. 12 घंटे काम करते हैं फिर भी परिवार का खर्च नहीं चल पाता है. बेटे की कमाई से दाल-रोटी चल रही है. बेटे को 10वीं तक ही पढ़ा सके हैं. आगे की पढ़ाई के सामने आमदनी की चुनौती थी. श्रम विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कभी हमसे संपर्क नहीं संपर्क किया.

म
कालीन बुनते कारीगर. (Photo Credit : ETV Bharat)
कालीन निर्यात के आंकड़े.
कालीन निर्यात के आंकड़े. (Photo Credit : ETV Bharat)

महिला बुनकर सायरो ने बताया कि 50 साल से कालीन निर्माण के काम में लगी हूं. सिर्फ 2000 से 3000 रुपये की कमाई हो पाती है. इतनी आमदनी से परिवार का खर्च नहीं चलता है. बच्चे पढ़ाई छोड़ कर दूसरे काम करने को मजबूर हैं. बुनकर फिरोज ने बताया कि 25 साल से काम कर रहा हूं. 400 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजूदरी मिलती है. घर का खर्च ही किसी तरह चल पाता है. नजीजतन बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाए हैं. इलाके में नजदीक स्कूल भी नहीं हैं. कोई विभाग हम जैसे लोगों से संपर्क नहीं करता है.

कालीन के लिए सूत कातते कारीगर.
कालीन के लिए सूत कातते कारीगर. (Photo Credit : ETV Bharat)

ठेकेदारी व्यवस्था पर टिका है काम : बुनकरों का कहना है कि ठेकेदार के जरिए ही काम मिलता जाता है. एक टपटेज कालीन डेढ़ दिन, गुट्टी दरी पट्टदरी और खड़ी खट्टी दरी एक दिन में तैयार होती है. इसके एवज में 400 रुपये मजदूरी मिलती है. मजदूरी का रेट 150 से 170 रुपये गज के हिसाब से तय है. ऐसे में परिवार की महीने की औसत आमदनी 8 से 10 हजार तक ही रहती है. नेटेड कालीन 25 दिन में तैयार होता है. इनकी मजदूरी 600 रुपये तक होती है.

कालीन निर्माण करते कारीगर.
कालीन निर्माण करते कारीगर. (Photo Credit : ETV Bharat)

नई पीढ़ी का मोह हो रहा भंग : कालीन नगरी भदोही जनपद में एक्सपो मार्ट बना है. यहीं से विदेशों तक माल का एक्सपोर्ट किया जाता है. पांच साल में कई करघे बंद हुए, काम घटा है मजदूरी भी नहीं बढ़ी. महिलाओं की भागीदारी घटती जा रही है. आय का कोई ठोस जरिया ने होने से अब युवा इस काम में नहीं आ रहे.

कालीन निर्माण.
कालीन निर्माण. (Photo Credit : ETV Bharat)

सरकारी विभागों की उदासीनता : ईटीवी भारत की टीम ने श्रम विभाग के सहायक श्रमायुक्त सतीश कुमार से कालीन बुनकरों-श्रमिकों के बाबत जानकारी चाही तो आनाकानी करते रहे. स्टाफ की कमी, संसाधनों और योजनाओं की खामियां गिना कर किसी तरह का डाटा साझा करने से किनारा कर लिया. शिक्षा विभाग भी श्रमिक बच्चों को शिक्षा दिलाने के आंकड़े देने से किनारा कर रहा है. बीएसए अनिल कुमार वर्मा का कहना है कि इस तरह का कोई डाटा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है. बुनकरों-कारीगरों के परिवारों का कोई चिन्हित इलाका नहीं है. ऐसे में डाटा भी नहीं है.

यह भी पढ़ें : यूपी बजट में योगी सरकार ने किया कालीन नगरी के साथ सौतेला व्यवहार: सपा विधायक जाहिद

यह भी पढ़ें : एक्सपो मार्ट का दोबारा लोकार्पण करने आ रहे हैं CM योगी: जाहिद बेग

Last Updated : September 30, 2026 at 10:45 AM IST

TAGGED:

कालीन नगरी भदोही
CARPET INDUSTRY
CARPET CITY
CARPET EXPO MART
CARPET CITY BHADOHI MIRZAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.