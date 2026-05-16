विंध्याचल पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर; आजम खान की सजा पर बोले, "जैसी करनी वैसी भरनी"
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए. आजम खान और अखिलेश यादव पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 10:19 PM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्याचल धाम पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन-पूजन किया. शनिवार की देर शाम मंदिर पहुंचे मंत्री ने पूरी आस्था के साथ गर्भगृह में शीश नवाया और विधि-विधान से पूजा अर्चना संपन्न की.
इस धार्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने मीडियाकर्मियों से मुखातिब होते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान पर जमकर निशाना साधा. आजम खान को कोर्ट से मिली सजा को लेकर उन्होंने कहा कि जब राज्य में सपा की सरकार थी तो अधिकारी इनके खौफ से कांपते थे.
आजम खान को कर्मों का फल मिला: आजम खान खुद को तत्कालीन सत्ता और कानून व्यवस्था से भी ऊपर समझते थे जिसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है. वे संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को माफिया बताने और प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी जूती साफ कराने की सामंती मानसिकता रखते थे. ऐसे अहंकारियों को अंततः देश के निष्पक्ष कानून के सामने झुकना पड़ रहा है और अपने कर्मों का जवाब देना पड़ रहा है. सच तो यह है कि 'जैसी करनी वैसी भरनी' वाली पुरानी कहावत आज आजम खान पर पूरी तरह सटीक लागू हो रही है.
प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना: कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मां विंध्यवासिनी देवी के चरणों में प्रार्थना कर समस्त प्रदेश वासियों की सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना की. पत्रकारों से वार्ता के अगले चरण में उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की राजनीतिक चुप्पी पर भी कई गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के कुछ नेता लगातार मंचों से ब्राह्मण समाज को अपमानित करने वाले अमर्यादित बयान दे रहे हैं. इसके बावजूद सपा मुखिया अपने उन बदजुबान नेताओं के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं.
अखिलेश यादव पर उठाए गंभीर सवाल: सपा के शीर्ष नेता समाज को बांटने की राजनीति को मौन सहमति दे रहे हैं और आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम करते हैं. लोकतंत्र में विपक्ष का ऐसा आचरण कतई स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है जहां केवल नकारात्मकता और व्यक्तिगत द्वेष को बढ़ावा दिया जाए. जनता अब सपा के इस दोहरे चरित्र और तुष्टिकरण की राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है. यही वजह है कि ऐसे नेताओं और दलों को जनता बार-बार चुनाव में उनकी सही जगह दिखा रही है.
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