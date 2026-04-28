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मिर्जापुर में तीन दिनों से लापता युवक का शव कर्णावती नदी से बरामद, हत्या को जघन्य तरीके से दिया गया अंजाम

विंध्याचल थाना क्षेत्र के कठवैया गांव का रहने वाला था युवक.

मिर्जापुर में युवक की हत्या.
मिर्जापुर में युवक की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:45 AM IST

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मिर्जापुर : विंध्याचल थाना क्षेत्र के कठवैया गांव के लापता युवक का शव मंगलवार सुबह राजकीय आईटीआई गैपुरा के पास कर्णावती नदी से बरामद किया गया. युवक का शव बड़े पत्थर से बंधा मिला है. इससे बेरहमी से हत्या के बाद शव छिपाने की साजिश सामने आ रही है. हालांकि अभी तक हत्यारोपी के बाबत कोई ठोस सुबूत पुलिस को नहीं मिला है. हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारोपी को खोज निकाला जाएगा. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

विंध्याचल थाना प्रभारी अविनाश प्रकाश राय ने बताया कि राजकीय आईटीआई गैपुरा के पास कर्णावती नदी से मंगलवार सुबह युवक का शव बरामद हुआ है. युवक की शिनाख्तराहुल के रूप में हुई है. राहुल विंध्याचल थाना क्षेत्र के कठवैया गांव का रहने वाला था. बताया जा रहा राहुल 24 अप्रैल की रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद सोने चला गया था. इसके बाद घर से कब निकला परिवारवालों को नहीं जानकारी हुई. परिजनों ने 25 अप्रैल को विंध्याचल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. इस बीच परिजनों ने कई जगह तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. मंगलवार सुबह नदी किनारे आए ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी.

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव नदी से बाहर निकलवाया और पहचान कराई. राहुल के पिता ललित ने बताया कि 24 अप्रैल की रात में खाना खाने के बाद घर के सभी लोग सोने चले गए थे. इस दौरान वह कब लापता हो गया किसी को पता नहीं चला. 25 को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. इसके बाद कई जगह तलाश की गई लेकिन कोई खबर नहीं मिली. परिजन हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन किसी से दुश्मनी न होने की बात भी कह रहे हैं. ऐसे में पुलिस के सामने हत्याकांड का खुलासा चुनौती बन गया है.


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