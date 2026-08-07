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बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा- "राहुल गांधी अपने दादा की मजार पर जाएं और सच बताएं"

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने 8 अगस्त को प्रयागराज आ रहे राहुल गांधी को लेकर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि फिरोज जहांगीर की प्रयागराज में कब्र है, जो राहुल गांधी के दादा हैं और दो फूलों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन यह परिवार कभी वहां नहीं जाता है.

छात्रों को मोहरा बनाकर विपक्ष कर रहा बदनाम: पारसी होने के कारण यह वहां नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए इनको छात्रों के संबोधन में कहना चाहिए कि हमारे दादा पारसी थे. इस परिवार की खोज की जाए कि ये किस जाति के हैं, तो इसके लिए पुरातत्व विभाग को लगाना पड़ेगा. भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को मिर्जापुर जनपद पहुंचे थे. भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला.

फिरोज गांधी के पारसी होने पर उठाया सवाल: उन्होंने कहा कि फिरोज जहांगीर पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे और अंतिम समय तक पारसी थे, जिनकी कब्र इसका प्रमाण है. यह परिवार गांधी बनकर लोगों को बताता है कि हम हिंदू ब्राह्मण हैं, लेकिन कभी अपने दादा की कब्र पर नहीं जाता. उन्होंने कहा कि फिरोज के ससुर, पत्नी और बेटे प्रधानमंत्री रहे, बहु सुपर पीएम रहीं और पौत्र इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन आज फिरोज अपनी कब्र पर दो फूलों के लिए तरसते हैं. उन्होंने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे प्रयागराज जाकर युवाओं को सच बताएं.

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग: नेहरू, पारसी, गांधी और वाड्रा इतनी मिक्सिंग है कि हल्दीराम के मिक्सर में भी नहीं होती, इसलिए इसकी खोज के लिए पुरातत्व विभाग को लगाना पड़ेगा. उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और पुरातत्व विभाग के माध्यम से इस पूरे मामले का पता कराया जाए. मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि उनका सुझाव है विरोध नहीं, यह छात्रों का आंदोलन नहीं है बल्कि छात्रों को मोहरा बनाया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा और आप भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं.

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