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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने लिया मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद, कहा-पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से होगी जीत

मां विंध्यवासिनी की पूजा करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मिर्जापुर : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मां विंध्यवासिनी दरबार में मथा टेका है. बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है.



मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन. (Video Credit : ETV Bharat)

मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में बुधवार को पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया. मिर्जापुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत भी किया. मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया. नितिन नबीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल का आज विशेष दिन है. भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी.