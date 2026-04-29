भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने लिया मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद, कहा-पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से होगी जीत
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को पहली बार मां विंध्यवासिनी दरबार में मथा टेकने पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 12:10 PM IST
मिर्जापुर : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मां विंध्यवासिनी दरबार में मथा टेका है. बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है.
मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में बुधवार को पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया. मिर्जापुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत भी किया. मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया. नितिन नबीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल का आज विशेष दिन है. भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अध्यक्ष पद संभालने के बाद पहली बार मां विंध्यवासिनी देवी के दरबार पहुंचे थे. दर्शन पूजन तीर्थपुरोहित प्रधान अर्चक आचार्य अगस्त्य कुमार द्विवेदी ने कराया. नितिन नवीन आचार्य अगस्त्य द्विवेदी के यजमान हैं. दर्शन पूजन के बाद नितिन नबीन ने कहा कि मां गंगा, मां विंध्यवासिनी सबको शक्ति प्रदान करें. आज मां का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. हर समय मां का दर्शन करने से मुझे ऊर्जा मिलती है. समस्त उत्तर प्रदेश व भारतवासियों पर मां की कृपा बनी रहे.
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