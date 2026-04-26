'जिसको लिख देता हूं उसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते', शिलापट्ट पर नाम न देख भड़के BJP विधायक, अफसर को जमकर हड़काया
मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 1:06 PM IST
मिर्जापुर: जिले के भाजपा विधायक रमाशंकर सिंह पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह अफसरों को हड़का रहे हैं. इस वीडियो में विधायक यह कहते नजर आ रहे हैं कि 'जिसको लिख देता हूं उसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते'. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
दरअसल, जनपद के मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल चुनार तहसील में 2.28 करोड़ से बने निबंधक कार्यालय के नवीन भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे. भवन का उद्घाटन स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग रवींद्र जायसवाल शुक्रवार करने पहुंचे थे. इस दौरान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल शिलापट्ट पर फोटो और नाम न रहने पर अधिकारी पर भड़क गए. इसे लेकर उन्होंने अफसरों को जमकर सुनाया. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
इस वीडियो में वह कहते नजर आ रहे है कि 'जिसको लिख देता हूं उसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते. हमको हल्के मत लिया करिए. पहले तो किसी को लिखता नहीं हूं. जिलाधिकारी के सामने कह रहा हूं आधा तहसील हमारा भी है.'
कैसे नाराजगी की गई दूर: उद्घाटन के शिलापट्ट पर मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल ,चुनार विधायक अनुराग सिंह का नाम फोटो था मगर मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल का नाम फोटो नही था. इस वजह से वह नाराज होकर सब रजिस्ट्रार दीपक जायसवाल पर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, अपर जिला अधिकारी अजय कुमार सिंह के सामने भड़क गए. हालांकि नाराज होने के बाद आनन फानन में अधिकारियों ने शिलापट्ट पर उनकी फोटो का प्रिंट निकलवा कर और नाम चिपका दिया है. इसके बाद यह मामला शांत हुआ.
क्या बोले सब रजिस्ट्रार: सब रजिस्ट्रार दीपक जायसवाल ने फोन पर बताया कि जिस दिन उद्घाटन होना था उसी दिन सुबह विधायक जी को निमंत्रण दिया था. इस वजह से वह नाराज हो गए थे. मेरी थोड़ी गलती थी, मुझे पहले बता देना चाहिए था. विधायकजी का शिलापट्ट पर नाम और तस्वीर नहीं थी, जिसे बाद में लगवाया गया. उन्हें बता दिया है कि यह अस्थाई शिलापट्ट था बाद में स्थाई शिलापट लगेगा. उसमें सबकुछ सही मिलेगा. गलती स्वीकार ली थी. मुझे यह नहीं पता था कि विधायकजी का भी तहसील क्षेत्र लगता होगा.
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