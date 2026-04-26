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मिर्जापुर BJP जिलाध्यक्ष का Action, नई कमेटी के जिला मंत्री और सदस्य हटाए, जानिए वजह

भाजपा की नई जिला कार्यसमिति में अचानक किए गए बदलाव को लेकर पार्टी में चर्चाएं तेज.

mirzapur bjp district president big action district committee 2 officials removed
मिर्जापुर BJP में बड़ा एक्शन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 7:34 AM IST

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मिर्जापुर: जिले में बीजेपी की नई कार्यसमिति में अचानक बदलाव किया गया है. बीजेपी जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज ने अचानक कार्यसमिति के जिला मंत्री श्याम सिंह यादव और कार्य समिति सदस्य चंद्रभूषण उपाध्याय को पद मुक्त कर दिया है. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर भी दी है. वहीं पद से हटाए गए पदाधिकारियों ने भी सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा है. अचानक पार्टी में हुए इस बदलाव को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.


ऐसे पद से हटाया गया: मिर्जापुर की भाजपा की नई जिला कार्य समिति का गठन कुछ माह पूर्व हुआ है. यह समिति बीते कई माह से चर्चा में बनी हुई है. बीजेपी जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की. इसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश नेतृत्व और काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल के अनुमति पर भाजपा जिला मंत्री श्याम सिंह यादव और चंद्रभूषण उपाध्याय जिला कार्य समिति सदस्य पर गंभीर आरोप के कारण तत्काल पद मुक्त किया जाता है. वीरेंद्र प्रताप उर्फ काजू को श्याम सिंह यादव के स्थान पर जिला मंत्री नामित किया जाता है. पार्टी की ओर से इस एक्शन के पीछे तर्क भी रखा गया है. कहा जा रहा है कि हटाए गए दोनों ही पदाधिकारियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है. इससे पार्टी की छवि को नुकसान न हो इस वजह से यह एक्शन लिया गया है.

mirzapur bjp district president big action district committee 2 officials removed
जिलाध्यक्ष ने जारी की पोस्ट. (x)
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श्याम सिंह यादव की ओर से जारी की गई पोस्ट. (x)



श्याम सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर जारी की पोस्ट: पद से हटाए गए भाजपा जिला मंत्री श्याम सिंह यादव ने अपनी पहली प्रक्रिया दी है. उन्होंने अपने फेसबुक के सोशल आईडी पर क्षेत्रीय काशी प्रांत अध्यक्ष दिलीप पटेल और भाजपा जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज के फैसले पर बड़ी टिप्पणी की है. लिखा है कि जिला उपाध्यक्ष गौरव उमर और जिला महामंत्री डॉ. सीएल बिंद पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है. उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई. आखिर उन पर ही क्यों एक्शन लिया गया. कोर्ट के आदेश के बाद सब साफ हो जाएगा. उन्होंने लिखा कि सही से जांच कर दी जाए तो वर्तमान के विधायक सांसद जनप्रतिनिधि पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है उनका क्या होगा?.

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