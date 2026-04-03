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मिर्जापुर: बाणसागर नहर में पानी पीते समय डूबा 12 वर्षीय छात्र, 300 मीटर दूर मिला शव

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद के हलिया थाना क्षेत्र में बाणसागर नहर में पानी पीते समय पैर फिसलने से एक किशोर गहरे पानी में समा गया. शुक्रवार को हुई इस दुर्घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किशोर अपने दोस्तों के साथ भेड़ चराने गया था और प्यास लगने पर नहर के किनारे उतरा था. पानी पीते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से वह तेज बहाव की चपेट में आ गया.

नहर का गेट बंद होने पर 300 मीटर दूर मिला शव: हादसे की जानकारी मिलते ही बाणसागर परियोजना के कर्मचारियों को सूचित कर नहर का गेट बंद कराया गया. पानी का बहाव कम होने के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद किशोर का शव घटनास्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ. मृतक की पहचान फुलियारी गांव निवासी 12 वर्षीय विजय शंकर पाल उर्फ गोलू के रूप में हुई है. वह अपने माता-पिता के तीन बेटों में दूसरे नंबर का था और कक्षा 6 का छात्र था.

स्कूल बंद होने के कारण भेड़ चराने गया था गोलू: परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को स्कूल बंद होने के कारण गोलू घर के काम में हाथ बंटाने के लिए भेड़ चराने चला गया था. दोपहर के समय जब उसे प्यास महसूस हुई, तो वह गंजरिया गांव के पास बाणसागर नहर की ढलान पर उतरा. उसके साथ मौजूद दोस्तों ने उसे डूबते देख तुरंत शोर मचाया और घर वालों को सूचना दी. गोलू की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. वह गांव के ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई करता था.