ETV Bharat / state

मिर्जापुर: बाणसागर नहर में पानी पीते समय डूबा 12 वर्षीय छात्र, 300 मीटर दूर मिला शव

हलिया थाना प्रभारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 12 वर्षीय विजय शंकर पाल उर्फ गोलू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
मिर्जापुर में 12 साल के गोलू की डूबने से मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 9:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद के हलिया थाना क्षेत्र में बाणसागर नहर में पानी पीते समय पैर फिसलने से एक किशोर गहरे पानी में समा गया. शुक्रवार को हुई इस दुर्घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किशोर अपने दोस्तों के साथ भेड़ चराने गया था और प्यास लगने पर नहर के किनारे उतरा था. पानी पीते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से वह तेज बहाव की चपेट में आ गया.

नहर का गेट बंद होने पर 300 मीटर दूर मिला शव: हादसे की जानकारी मिलते ही बाणसागर परियोजना के कर्मचारियों को सूचित कर नहर का गेट बंद कराया गया. पानी का बहाव कम होने के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद किशोर का शव घटनास्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ. मृतक की पहचान फुलियारी गांव निवासी 12 वर्षीय विजय शंकर पाल उर्फ गोलू के रूप में हुई है. वह अपने माता-पिता के तीन बेटों में दूसरे नंबर का था और कक्षा 6 का छात्र था.

स्कूल बंद होने के कारण भेड़ चराने गया था गोलू: परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को स्कूल बंद होने के कारण गोलू घर के काम में हाथ बंटाने के लिए भेड़ चराने चला गया था. दोपहर के समय जब उसे प्यास महसूस हुई, तो वह गंजरिया गांव के पास बाणसागर नहर की ढलान पर उतरा. उसके साथ मौजूद दोस्तों ने उसे डूबते देख तुरंत शोर मचाया और घर वालों को सूचना दी. गोलू की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. वह गांव के ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई करता था.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: हलिया थाना प्रभारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला गया और विधिक कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि नहरों के किनारे जाते समय विशेष सावधानी बरतें. इस वाकये के बाद से पूरे फुलियारी गांव में शोक की लहर है.

यह भी पढ़ें- आगरा कोर्ट में कंगना रनौत केस: देशद्रोह मामले में 3 घंटे चली बहस, जमा करना पड़ा 500 रुपये का जुर्माना

TAGGED:

HALIA POLICE STATION MIRZAPUR
MINOR DROWNS IN CANAL
VIJAY SHANKAR PAL GOLU
UP CANAL DROWNING
MIRZAPUR BANSAGAR CANAL ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.