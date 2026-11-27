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पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद पर हमला; नमस्कार करने के बाद युवक ने मारी ईंट, बेटा घायल, आरोप गिरफ्तार

मिर्जापुर में पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद पर हमला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मिर्जापुर : समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद पर गुरुवार रात हमला किए जाने की खबर है. पूर्व सांसद बेटे का अस्पताल से इलाज करा कर स्कार्पियो से घर लौट रहे थे. हमले में पूर्व सांसद तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके बेटे के सिर, नाक और कान पर चोटें आई हैं. ईंट के हमले से स्कॉर्पियो के शीशे टूट गए हैं. इस मामले में कटरा पुलिस को तहरीर दी गई है.

पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद (Video Credit : ETV Bharat) बताया गया कि गुरुवार रात पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद अपने बेटे राकेश बिंद का इलाज करा कर घर लौट रहे थे. इस दौरान कटरा कोतवाली इलाके के शीतला मंदिर बथुआ के पास ट्रैफिक के कारण गाड़ी रुकने पर एक व्यक्ति ने पहले नमस्कार किया और फिर ईंट से हमला कर दिया. पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद के मुताबिक रात करीब 10 बजे घर पहुंचने पर उनके बेटे के पेट में दर्द था. वह उसे लेकर जिला मंडलीय अस्पताल और इलाज कराने के बाद वापस लौट रहे थे. रमेश बिंद का कहना है कि हमला राजनीतिक था या किसी अन्य वजह से किया गया, इसकी जांच पुलिस करे.