पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद पर हमला; नमस्कार करने के बाद युवक ने मारी ईंट, बेटा घायल, आरोप गिरफ्तार
मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में शीतला मंदिर बथुआ के पास हुई वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 12:48 PM IST
मिर्जापुर : समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद पर गुरुवार रात हमला किए जाने की खबर है. पूर्व सांसद बेटे का अस्पताल से इलाज करा कर स्कार्पियो से घर लौट रहे थे. हमले में पूर्व सांसद तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके बेटे के सिर, नाक और कान पर चोटें आई हैं. ईंट के हमले से स्कॉर्पियो के शीशे टूट गए हैं. इस मामले में कटरा पुलिस को तहरीर दी गई है.
बताया गया कि गुरुवार रात पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद अपने बेटे राकेश बिंद का इलाज करा कर घर लौट रहे थे. इस दौरान कटरा कोतवाली इलाके के शीतला मंदिर बथुआ के पास ट्रैफिक के कारण गाड़ी रुकने पर एक व्यक्ति ने पहले नमस्कार किया और फिर ईंट से हमला कर दिया. पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद के मुताबिक रात करीब 10 बजे घर पहुंचने पर उनके बेटे के पेट में दर्द था. वह उसे लेकर जिला मंडलीय अस्पताल और इलाज कराने के बाद वापस लौट रहे थे. रमेश बिंद का कहना है कि हमला राजनीतिक था या किसी अन्य वजह से किया गया, इसकी जांच पुलिस करे.
सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद की गाड़ी पर ईंट से हमला किए जाने की तहरीर मिली है. उनके बेटे का चोट आई थी, इलाज चल रहा है. सांसद अपने बेटे का इलाज करा कर लौट रहे थे. गाड़ी रुकने पर हमला किया गया. हमला करने वाले आरोपी हिमांशु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पूर्व सांसद रमेश चंद बिंद बसपा से तीन बार मझवा विधानसभा मिर्जापुर से लगातार विधायक रहे और 2019 में बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हो गए. भदोही से बीजेपी से सांसद बने. 2024 के लोकसभा में टिकट न मिलने पर बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हो गए और लोकसभा 2024 का चुनाव मिर्जापुर से लड़ा. इस बार केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से हार गए. इसके बाद विधानसभा मंझवा उप चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने इनके बेटी ज्योति को टिकट दिया वह भी हार गईं.
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