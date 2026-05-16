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मिर्जापुर: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लॉन्च किया 'विंध्यधाम प्रसादम', महिलाओं को मिलेगा रोजगार

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार 'विंध्यधाम प्रसादम' और 'विंध्य गिफ्ट बॉक्स' को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया.

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2000 रुपये में मिलेगा विंध्य प्रसादम बॉक्स, क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकेंगे भुगतान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 9:42 PM IST

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Updated : May 16, 2026 at 9:51 PM IST

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मिर्जापुर: मिर्जापुर की सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कलेक्ट्रेट पहुंच कर दिशा की महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हाथों बना विंध्यधाम प्रसादम और गिफ़्ट बॉक्स खोलकर इसकी विधिवत शुरुआत की.

अब विन्ध्याचल धाम में दर्शन-पूजन करने आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालु विंध्यधाम प्रसादम और शानदार गिफ़्ट बॉक्स आसानी से खरीद सकते हैं. जनपद की ये स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपनी मेहनत से एक से बढ़कर एक सफलता की कहानी गढ़ रही हैं.

जानकारी देतीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. (Video Credit: ETV Bharat)

आत्मनिर्भरता की राह पर महिलाएं: मिर्जापुर जनपद की ग्रामीण महिलाएं यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर समाज को स्वालंबन की नई राह दिखाने में सार्थक साबित होती नजर आ रही हैं. जनपद की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर अपने हाथों से बने प्रसादम और घरेलू खानपान की सामग्री को बेचेंगी. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने क्लेट्रेट सभागार में दिशा की बैठक के दौरान विंध्यधाम प्रसादम और गिफ़्ट बॉक्स को भव्य रूप से लांच किया है. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन की यह एक बेहद सराहनीय पहल है.

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मां विंध्यवासिनी के भक्त अब खरीद सकेंगे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित विशेष पूजा सामग्री. (Photo Credit: ETV Bharat)

डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा: स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हाथों बना मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु विन्ध्यधाम प्रसादम आसानी से खरीद सकते हैं. इस विशेष बॉक्स में मां की चुनरी और पूजा की संपूर्ण पवित्र सामग्री के साथ शुद्ध प्रसाद भी शामिल किया गया है. इसके साथ ही घरेलू उपयोग के सामानों से लैस विन्ध्यधाम गिफ्ट बॉक्स को श्रद्धालु क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं. समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित विन्ध्य प्रसादम में चुनरी से लेकर पूरी पूजा की सामाग्री व उच्च गुणवत्ता का प्रसाद उपलब्ध कराया गया है.

प्रसादम बॉक्स में क्या है खास: विंध्य प्रसादम बाक्स मे मंदिर का सुंदर ढांचा, अगरबत्ती, धूपबत्ती, बम्बू आइटम, इलाइची दाना, स्मक बल्ब, दौना पत्ता, चुनरी, रुद्राक्ष माला, कदंब का बीज और आसनी शामिल है. इसके अलावा इसमें शिवपुर का प्रसिद्ध पेड़ा, शुद्ध घी व गुड़ को मिलाकर विशेष रूप से तैयार किया गया नैवेद्य रखा गया है, जिसका मूल्य दो हजार रुपये प्रति बाक्स निर्धारित किया गया है. वही विन्ध्य गिफ्ट बाक्स में शुद्ध तेल 500 मिलीलीटर, सूरन का आचार, कटहल का आचार, ग्राम, मिर्च आचार, बेसन, सत्तू और दाल क्रमशः 250-250 ग्राम के पैकेट में उपलब्ध हैं.

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केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कलेक्ट्रेट में लॉन्च किया 'विंध्यधाम प्रसादम' और गिफ्ट बॉक्स. (Photo Credit: ETV Bharat)

विंध्य कॉरिडोर में मिलेगा उत्पाद: इसके साथ ही बॉक्स में मोरिंगा पाउडर, आम का आमचूर, करी पत्ता पाउडर, पापड़ क्रमशः 100-100 ग्राम तथा मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, खड़ा गरम मसाला क्रमशः 50-50 ग्राम शामिल हैं. इसमें हैण्डवाश, हार्पिंक, डिशवास, आलावास 250-250 ग्राम के अलावा 100 रुपये डिलीवरी चार्ज कुल मिलाकर विन्ध्य गिफ्ट बाक्स का कुल मूल्य 1282 रुपये निर्धारित किया गया है. विंध्यधाम के नवनिर्मित कारीडोर में एक विशेष स्थान चिन्हित किया गया है जहां से सभी दर्शनार्थी इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

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मिर्जापुर कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक, केंद्रीय मंत्री ने विंध्य फूड कॉर्नर का भी किया उद्घाटन. (Photo Credit: ETV Bharat)

पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगा बढ़ावा: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही नवनिर्मित 'विंध्य फूड कॉर्नर' का भी फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों, स्थानीय मोटे अनाज से बने पौष्टिक उत्पादों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना है. यहां आने वाले लोगों को कचौड़ी, दही बड़ा, पारंपरिक लिट्टी-चोखा, बाजरा के लड्डू के उत्पाद और विंध्य क्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध लोक व्यंजन बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे. यह फूड कॉर्नर रोजाना शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों पर सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे.

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Last Updated : May 16, 2026 at 9:51 PM IST

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