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मिर्जापुर में सोते पिता-पुत्र को कंटेनर ने कुचला, बागपत में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत

जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के गैपुरा चौकी अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सर्रोई के सामने गुरुवार तड़के सड़क हादसा हो गया. हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई.जानकारी के अनुसार, अनियंत्रित सीमेंट से लदा कंटेनर ट्रक सड़क किनारे बने मकानों की ओर घुस गया और बाहर सो रहे शिव प्रसाद गुप्ता 36 वर्ष उनके 13 वर्षीय पुत्र राहुल गुप्ता को कुचल दिया. हादसा इतना भीषण था कि पिता ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. बेटे को अस्पताल पहुंचने पर मृत्यु हो गई. इस दौरान चार मकान में क्षतिग्रस्त हो गए, हादसे के बाद कंटेनर पलट भी गया. नाराज ग्रामीणों ने प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे को भी जाम कर दिया.

मिर्जापुर/बागपत: मिर्जापुर और बागपत में अलग-अलग सड़क हादसों में पिता-पुत्र समेत चार युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हादसों की जांच कर रही है. मिर्जापुर में हादसे में पिता-पुत्र की मौत

मिर्जापुर में सोते पिता-पुत्र को कंटेनर ने कुचला. (etv bharat)

बताया जा रहा है कि राहुल सीडीएस स्कूल में कक्षा 6 का छात्र था. पिता शिव प्रसाद कबाड़ का काम कर परिवार का पालन-पोषण करते थे.इकलौते बेटे और पति की एक साथ मौत से मां संजू देवी और बेटी दिव्या का रो-रोकर बुरा हाल है.सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सिटी अमित कुमार और थाना प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल अजित सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है. ग्रामीणों के मुताबिक, कंटेनर की टक्कर से करीब चार मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रयागराज-मिर्जापुर मार्ग पर डिवाइडर और पर्याप्त इंडिकेटर न होने के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं.

मिर्जापुर में सोते पिता-पुत्र को कंटेनर ने कुचला. (etv bharat)

सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि सीमेंट से लदा कंटेनर ने घर के बाहर सो रहे पिता पुत्र को चपेट में ले लिया जिससे दोनों की मौत हो गई है, हादसे में चार मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया गया है. फरार चालक की तलाश की जा रही है.

दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर ट्योढ़ी गांव के पास गुरुवार की सुबह सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. कार मलिक लोनी निवासी युवक राजा ने बताया कि बुधवार की शाम लोनी के चार दोस्त व बुढ़पुर गांव से अपने मामा के लड़के व उसके दोस्त के साथ मुरथल जाने का प्रोग्राम बनाया था. इसके बाद गुरुवार की सुबह वापस अपने मामा के लड़के व उसके दोस्त को बूढ़पुर छोड़ने के लिए जा रहे थे.जैसे ही ट्योढ़ी गांव के पास पहुंचे एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में खड़ी पिकअप में गाड़ी जा टकराई. इसमें लोनी निवासी रिहान और इरशाद की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कार में सवार साहिल, सागर व नईम गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

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