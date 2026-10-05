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मिर्जापुर और औरैया में भीषण सड़क हादसे, महिला समेत दो लोगों की मौत

मिर्जापुर/औरैया: मिर्जापुर जिले के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया. प्रयागराज के मेजा निवासी चंद्रमा प्रसाद मिश्र अपनी पत्नी उषा देवी और बेटों के साथ कार से लौट रहे थे. वे सभी मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में अपने रिश्तेदार के यहां श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. जैसे ही उनकी कार मिर्जापुर-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ड्रमंडगंज घाटी के बड़का मोड़ घुमान के पास पहुंची, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी.

औरैया में ऑटो सवार युवक को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंदा, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत (Photo Credit: ETV Bharat)

ब्रेक फेल होने से खाई में गिरा अनियंत्रित ट्रक: कपड़ा लादकर आ रहे ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया था, जिससे चालक गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा. अनियंत्रित ट्रक कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारते हुए सड़क किनारे गहरी खाई में जाकर रुक गया. घटना के तुरंत बाद चालक डर के मारे मौके से फरार हो गया. चीख-पुकार सुनकर पहुंचे राहगीरों ने तुरंत पुलिस को खबर दी, जिसके बाद ड्रमंडगंज थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे.

डॉक्टरों ने महिला को किया मृत घोषित: पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पहुंचाया. वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने 50 वर्षीय उषा देवी को मृत घोषित कर दिया. वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल कार सवार अन्य लोगों को जिला मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ड्रमंडगंज घाटी में हादसा: अनियंत्रित ट्रक ने कार में मारी टक्कर, एक की जान गई (Photo Credit: ETV Bharat)

औरैया में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आया युवक: दूसरी तरफ औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में भी एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं. डेरा बंजारन गांव निवासी 35 वर्षीय महाराज सिंह ऑटो में बैठकर अयाना की तरफ जा रहे थे. वे ऑटो के किनारे वाली सीट पर बैठे हुए थे. मुरादगंज-अयाना मार्ग पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ऑटो में साइड मार दी, जिससे महाराज सिंह सड़क पर गिर पड़े.

मिर्जापुर और औरैया में उजड़ीं दो परिवारों की खुशियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

परिजनों में मचा कोहराम, दो वाहन जब्त: सड़क पर गिरते ही ट्रॉली का पहिया उनके ऊपर से निकल गया और वे बुरी तरह जख्मी हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अजीतमल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही पत्नी मिथलेश और बच्चे शव से लिपटकर बिलख पड़े. अजीतमल कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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