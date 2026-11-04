ETV Bharat / state

मिर्जापुर की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का आरोप; डीएम ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को किया खारिज

मतदाता सूची में गड़बड़ियां. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मिर्जापुर : समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर जिले की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. सपा के जिला प्रवक्ता अशोक सिंह मुन्ना का दावा है कि उनकी जांच में 28 से ज्यादा मतदाताओं के नाम, किसी का 5 बार, किसी का 4 और 2 बार दर्ज मिले हैं. वहीं जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार का दावा है कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं है. किसी को आपत्ति है तो संशोधन करा सकता है.

मिर्जापुर की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का आरोप. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर देशभर में विपक्ष सरकार और चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहं हैं. उत्तर प्रदेश में अगले साल (2027) विधानसभा चुनाव हैं. यहां पर समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. मिर्जापुर समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर की पांच विधानसभाओं में 28000 से ज्यादा मतदाता का नाम कई बार दर्ज होने का आरोप लगाया है.