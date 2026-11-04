मिर्जापुर की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का आरोप; डीएम ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को किया खारिज
सपा का दावा पांच विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में 28 हजार मतदाताओं के नाम में गंभीर गड़बड़ियां.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:46 AM IST
मिर्जापुर : समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर जिले की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. सपा के जिला प्रवक्ता अशोक सिंह मुन्ना का दावा है कि उनकी जांच में 28 से ज्यादा मतदाताओं के नाम, किसी का 5 बार, किसी का 4 और 2 बार दर्ज मिले हैं. वहीं जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार का दावा है कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं है. किसी को आपत्ति है तो संशोधन करा सकता है.
बता दें, मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर देशभर में विपक्ष सरकार और चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहं हैं. उत्तर प्रदेश में अगले साल (2027) विधानसभा चुनाव हैं. यहां पर समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. मिर्जापुर समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर की पांच विधानसभाओं में 28000 से ज्यादा मतदाता का नाम कई बार दर्ज होने का आरोप लगाया है.
समाजवादी जिला प्रवक्ता अशोक सिंह मुन्ना के अनुसार मंझवा विधानसभा में सुनीता का नाम पांच जगह, संतोष का चार और मंजू देवी का चार जगह नाम दर्ज है. इसी तरह पांचों विधानसभा क्षेत्रों में करीब 28000 से ज्यादा मतदाता का नाम दर्ज हैं. इस अलावा बीते 1 जून को जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था कि सदर विधानसभा क्षेत्र में 4,353, चुनार विधानसभा में 5,475, छानबे विधानसभा में 5,120, मझवां विधानसभा में 6,403 और मड़िहान विधानसभा में 6,667 मतदाताओं के नाम एक से अधिक बार जगह जगह दर्ज हैं. प्रमाण के साथ जिला अधिकारी से शिकायत की गई थी.
जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कहा कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. जिसको नाम को लेकर आपत्ति हो वह संसोधन करवा सकता है. विधनासभा की निर्वाचन नियमावली का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है. इसी के तहत पिछले SSR से पहले विशेष अभियान की तिथि रखी गई थी. इसमे सभी मतदेय स्थलों पर BLO उपस्थित थे. नवंबर में ड्राफ्ट का प्रकाशन होना है उन संसोधन के साथ होना है. 12 नवंबर को ड्राप्ट प्रकाशन के बाद अभियान चलाया चलाया जाएगा. उसमें जो आपत्ति मिलेगी उसका निस्तारण करते हुए जनवरी में मतदाता सूची का प्रकासन किया जाएगा.
डीएम ने कहा है कि जनपद में जो छूटे हुए लोग हैं उनका नाम जोड़ने और काटने का अवसर है. पूरी निष्पक्षता के साथ सभी को सामान अवसर देते हुए कार्य किया जा रहा है. अभी तक मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली है. जितनी आपत्तियां थीं उसका निस्तारण किया गया है. किसी को लगता है कि नाम छूटा है तो वह फार्म 7 औऱ जोड़ने के लिए फर्म 6 भरा जा सकता है. विधिक प्रक्रिया के तरत निस्तारण कराया जाएगा. 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा. इसके बाद भी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा.
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