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मिर्जापुर में इश्क का खूनी अंत; प्रेमी ने विवाहिता को उतारा मौत के घाट

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

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पति था महाराष्ट्र में, पीछे से प्रेमी ने उजाड़ दी गृहस्थी; मिर्जापुर पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 5:48 PM IST

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मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद के अहरौरा थाना क्षेत्र में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक विवाहिता महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. आरोप है कि महिला के प्रेमी ने ही उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा और शव को गेहूं के खेत में बने एक मचान पर छोड़कर फरार हो गया. जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह पूरी वारदात अहरौरा थाना क्षेत्र के बेचूबीर बाबा की चौरी के पास स्थित एक खेत की बताई जा रही है.

आरोपी नागेंद्र कोल फरार: महिला की पहचान बरही गांव निवासी रेखा के रूप में हुई है, जिसके शरीर पर धारदार हथियार के गहरे निशान पाए गए हैं. परिजनों का सीधा आरोप है कि गांव के ही नागेंद्र कोल के साथ महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी रंजिश या विवाद में उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक और क्षेत्राधिकारी मड़िहान शिखा भारती ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है. पुलिस ने महिला के देवर अशोक की तहरीर पर आरोपी नागेंद्र कोल के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पति महाराष्ट्र में करता है नौकरी: बताया जा रहा है कि रेखा का पति संतोष महाराष्ट्र में नौकरी करता है और परिवार का भरण-पोषण करता है. पत्नी की हत्या की खबर मिलते ही वह बदहवास हालत में महाराष्ट्र से मिर्जापुर के लिए रवाना हो गया है. एसपी ने पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें निष्पक्ष जांच और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है. पुलिस की कई टीमें आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं ताकि उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके.

पुलिस ने जल्द गिरफ्तार का दावा किया: मौका-ए-वारदात से साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी नागेंद्र कोल फिलहाल घर छोड़कर फरार है. पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि सुबह सूचना मिलते ही टीम को सक्रिय कर दिया गया था. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, जिसमें प्रेमी ने ही महिला की हत्या की है. पुलिस का दावा है कि तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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