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मिर्जापुर अधिवक्ता हत्याकांड; फरार बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों पैर में लगी गोली

मिर्जापुर/फिरोजाबाद : विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव निवासी पूर्व प्रधान व अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह हत्याकांड के दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगी है. घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी अधिवक्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी का सहयोगी है. वहीं फिरोजाबाद पुलिस टीम ने खनन माफिया का हाफ एनकाउंटर किया है.

बता दें, शनिवार सुबह विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान व अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह की मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. हत्या की वजह प्रधानी चुनाव की रंजिश की बात सामने आई थी. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर को शनिवार रात ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था. वकील हत्याकांड में राजेंद्र का सहयोगी इंद्रासन बिंद फरार चल रहा था. जिसे मुखबिर के सूचना पर पुलिस ने कटरा थाना क्षेत्र चंद्रदीपा वार्ड के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है.





अपर पुलिस अधीक्षक (सिटी) नितेश कुमार सिंह ने बताया कि अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह हत्याकांड में वांछित दूसरे आरोपी इंद्रासन बिंद को मुठभेड़ के दौरान दोनों पैर में गोली लगी है. घेराबंदी के दौरान आरोपी ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस टीम पर फायर कर रहा था. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैर में गोली लग गई है. घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

फिरोजाबाद में खनन माफिया का हाफ एनकाउंटर, 25 हजार का इनामी गिरफ्तार



फिरोजाबाद की थाना लाइनपार पुलिस टीम ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये के इनामी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है. आरोपी पर बैरियर तोड़कर पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश का भी मुकदमा दर्ज है. आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली बरामद की गई है.