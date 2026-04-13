ETV Bharat / state

मिर्जापुर में वकील की हत्या करने वाले आरोपी के घर राजस्व और पुलिस की टीम ने की पैमाइश

एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि अधिवक्ता की हत्या के आरोपी राजेंद्र सोनकर के घर राजस्व टीम ने पैमाइश की है.

Photo Credit: ETV Bharat
गरज सकता है प्रशासन का बुलडोजर. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में मॉर्निंग वॉक पर निकले अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. आरोपी के घर राजस्व टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने पहुंचकर घर की विधिवत नापी की है. इस पैमाइश के बाद क्षेत्र में चर्चा है कि आरोपी के घर पर किसी भी समय बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है. मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र स्थित सद्भावना नगर में दो दिन पहले हुए इस दिनदहाड़े हत्याकांड ने पूरे शहर को दहला दिया था.

मुठभेड़ में दबोचे गए मुख्य आरोपी: एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर और उसके सहयोगी इंद्रासन बिंद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के बाद हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के तुरंत बाद अब प्रशासन अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपना रहा है. राजस्व टीम ने डंगहर बस्ती पहुंचकर उस मकान की पैमाइश की है, जिसमें राजेंद्र सोनकर का परिवार रहता है.

संपत्ति विवाद में की गयी हत्या: विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव का निवासी राजेंद्र सोनकर काफी समय से शहर के डंगहर मोहल्ले में अपनी मां को मिले नानी के हिस्से वाले मकान में रहता था. जांच में सामने आया है कि इस संपत्ति पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए राजेंद्र ने पूर्व में अपनी नानी तक की हत्या कर दी थी. वह इस कब्जे वाली जमीन को बेचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उचित खरीदार या रुपये न मिलने के कारण वह इसे बेच नहीं पा रहा था. फिलहाल इस मकान के एक हिस्से में राजेंद्र की पत्नी अपने छोटे बेटे राहुल के साथ रहती है.

बुलडोजर कार्रवाई की संभावना: प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई पैमाइश के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि यदि निर्माण अवैध पाया गया तो बुलडोजर का चलना निश्चित है. मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप माफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत यह कदम उठाया जा रहा है. अधिवक्ता समाज में इस हत्या को लेकर भारी आक्रोश है और वे दोषियों के खिलाफ कठोरतम सजा की मांग कर रहे हैं. पुलिस अब आरोपी के अन्य आपराधिक इतिहास और मददगारों की भी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें- मंच से जयंत चौधरी ने जताया आभार, दोहराया '400 पार' का संकल्प; मुज़फ़्फ़रनगर में बरसीं करोड़ों की योजनाएं

TAGGED:

RAJENDRA SONKAR ENCOUNTER
BULLDOZER ACTION MIRZAPUR
KATRA KOTWALI MURDER NEWS
REVENUE TEAM SURVEY SADBHAVNA NAGAR
MIRZAPUR ADVOCATE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.