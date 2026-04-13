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मिर्जापुर में वकील की हत्या करने वाले आरोपी के घर राजस्व और पुलिस की टीम ने की पैमाइश

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में मॉर्निंग वॉक पर निकले अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. आरोपी के घर राजस्व टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने पहुंचकर घर की विधिवत नापी की है. इस पैमाइश के बाद क्षेत्र में चर्चा है कि आरोपी के घर पर किसी भी समय बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है. मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र स्थित सद्भावना नगर में दो दिन पहले हुए इस दिनदहाड़े हत्याकांड ने पूरे शहर को दहला दिया था.

मुठभेड़ में दबोचे गए मुख्य आरोपी: एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर और उसके सहयोगी इंद्रासन बिंद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के बाद हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के तुरंत बाद अब प्रशासन अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपना रहा है. राजस्व टीम ने डंगहर बस्ती पहुंचकर उस मकान की पैमाइश की है, जिसमें राजेंद्र सोनकर का परिवार रहता है.

संपत्ति विवाद में की गयी हत्या: विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी गांव का निवासी राजेंद्र सोनकर काफी समय से शहर के डंगहर मोहल्ले में अपनी मां को मिले नानी के हिस्से वाले मकान में रहता था. जांच में सामने आया है कि इस संपत्ति पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए राजेंद्र ने पूर्व में अपनी नानी तक की हत्या कर दी थी. वह इस कब्जे वाली जमीन को बेचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उचित खरीदार या रुपये न मिलने के कारण वह इसे बेच नहीं पा रहा था. फिलहाल इस मकान के एक हिस्से में राजेंद्र की पत्नी अपने छोटे बेटे राहुल के साथ रहती है.