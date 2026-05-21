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मिर्जापुर में निर्माणाधीन अडानी पॉवर प्लांट में कर्मचारी का शव मिला; प. बंगाल का निवासी था

मिर्जापुर में निर्माणाधीन अडानी पॉवर प्लांट में कर्मचारी का शव मिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र के ददरी में निर्माणाधीन अडानी पॉवर प्लांट परिसर में एक कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृत युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मड़िहान थाना प्रभारी बाल मुकुंद मिश्रा ने बताया कि मृतक की पहचान कमल पोहान पुत्र पंचन पोहान, निवासी राधा नगर, बालू घाट, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन पॉवर प्लांट में काम कर रहे मजदूर का शव पेड़ के फंदे पर लटका हुआ मिला था.

उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आसपास मौजूद मजदूरों से पूछताछ की गई है. फिलहाल मौत का कारण कोई नहीं बता पा रहा है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कैसे मौत हुई. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है.