ETV Bharat / state

मिर्जापुर: पुलिस कस्टडी से ट्रेन से कूदकर भागा आरोपी, दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों पर FIR

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद के पुलिस के कस्टडी से एक आरोपी ट्रेन से कूदकर भाग गया. गुजरात के सूरत से लौटते समय आगरा से पुलिस कस्टडी से आरोपी भागा है. पुलिस का कस्टडी से भगाने के मामले में एक दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. मिर्जापुर जनपद के पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग को लेकर फरार आरोपी युवक की तलाश में पुलिस गुजरात के सूरत पहुंची और पुलिस नाबालिग और आरोपी को साथ में लेकर आ रही थी.

सूरत से लौटते समय आगरा के पास हुआ फरार: शनिवार रात सूरत से मधुबनी एक्सप्रेस ट्रेन से लौटते समय आगरा के पास आरोपी युवक सूरज पांडेय पुलिस कस्टडी से ट्रेन से कूद कर भाग गया. पुलिस वालों ने इसकी सूचना मिर्जापुर पुलिस को दी तो हड़कंप मच गया. सीओ सदर जटाशंकर मिश्रा ने बताया कि पड़री थाना क्षेत्र से एक महीने पहले एक युवक एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला कर भगा ले गया था. किशोरी के परिजनों की तहरीर पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.