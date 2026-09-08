मिर्जापुर: पुलिस कस्टडी से ट्रेन से कूदकर भागा आरोपी, दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों पर FIR
पुलिस कस्टडी से आरोपी सूरत से लौटते समय आगरा के पास ट्रेन से कूदकर फरार हो गया. दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 5:32 PM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद के पुलिस के कस्टडी से एक आरोपी ट्रेन से कूदकर भाग गया. गुजरात के सूरत से लौटते समय आगरा से पुलिस कस्टडी से आरोपी भागा है. पुलिस का कस्टडी से भगाने के मामले में एक दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. मिर्जापुर जनपद के पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग को लेकर फरार आरोपी युवक की तलाश में पुलिस गुजरात के सूरत पहुंची और पुलिस नाबालिग और आरोपी को साथ में लेकर आ रही थी.
सूरत से लौटते समय आगरा के पास हुआ फरार: शनिवार रात सूरत से मधुबनी एक्सप्रेस ट्रेन से लौटते समय आगरा के पास आरोपी युवक सूरज पांडेय पुलिस कस्टडी से ट्रेन से कूद कर भाग गया. पुलिस वालों ने इसकी सूचना मिर्जापुर पुलिस को दी तो हड़कंप मच गया. सीओ सदर जटाशंकर मिश्रा ने बताया कि पड़री थाना क्षेत्र से एक महीने पहले एक युवक एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला कर भगा ले गया था. किशोरी के परिजनों की तहरीर पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
लापरवाही बरतने वाले तीन पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज: सीओ सदर जटाशंकर मिश्रा ने कहा कि आरोपी सूरज पांडेय को पकड़ने के लिए 3 सितम्बर को दारोगा विजय शंकर यादव, कांस्टेबल नीरज कुमार और महिला कांस्टेबल गीता लेने गई थी. ट्रेन से आते समय आगरा से आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार हो गया. तीनों पुलिस वालों के लापरवाही के चलते आरोपी भागा है. इन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
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