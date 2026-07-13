मिर्जापुर में जेल से लौटते ही जेठ बना हैवान, छोटे भाई की पत्नी की पीट-पीटकर हत्या
पत्नी की हत्या के मामले में जेल से सजा काट कर लौटा था आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 1:55 PM IST
मिर्जापुर: हत्याकांड में जेल की सजा काट चुके एक शख्स ने फिर से खूनी खेल खेला. पहली बार भी परिवार के ही एक सदस्य को निशाना बनाया था, और इस बार भी उसने परिवार के ही एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया.
पहले पत्नी को मारा, अब बहू की ली जान: पत्नी की हत्या के मामले में जेल से सजा काट कर लौटे शख्स ने छोटे भाई की पत्नी को पीट- पीट कर मौत के घाट उतार दिया. हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई.
आरोपी छोटेलाल उर्फ कलट्टर पूर्व में अपनी पत्नी की दहेज हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, और करीब 10 वर्ष की सजा काटने के बाद लगभग 15-16 महीने पहले जेल से रिहा होकर गांव लौटा था.- संदीप, मृतक का भाई
मामूली विवाद में मार डाला: बताया जा रहा है कि, जब ननकू की पत्नी संगीता अपने घर पर थी, उसी वक्त आरोपी छोटेलाल उर्फ कलट्टर का किसी बात को लेकर विवाद हुआ. आरोपी ने संगीता की बेहरमी से पिटाई कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है, और मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. मृतका के भाई संदीप की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.- वेद प्रकाश पांडेय, प्रभारी निरीक्षक, लालगंज
लालगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी की गिरफ्तारी जल्द ही होने का दावा पुलिस ने किया है. मृतका अपने पीछे पांच वर्षीय पुत्र लाडो और पांच माह की पुत्री पारो को छोड़ गई हैं. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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