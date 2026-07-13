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मिर्जापुर में जेल से लौटते ही जेठ बना हैवान, छोटे भाई की पत्नी की पीट-पीटकर हत्या

मिर्जापुर: हत्याकांड में जेल की सजा काट चुके एक शख्स ने फिर से खूनी खेल खेला. पहली बार भी परिवार के ही एक सदस्य को निशाना बनाया था, और इस बार भी उसने परिवार के ही एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया.

पहले पत्नी को मारा, अब बहू की ली जान: पत्नी की हत्या के मामले में जेल से सजा काट कर लौटे शख्स ने छोटे भाई की पत्नी को पीट- पीट कर मौत के घाट उतार दिया. हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई.